Оторваться невозможно: такую Алую Ведьму из Marvel мы не видели — 7 серий пролетели как одна

На HBO Max несколько лет вышел сериал «Любовь и смерть». Этот проект основан на жуткой реальной истории, произошедшей в небольшом провинциальном городке США в начале 1980-х годов.

Сюжет

Сюжет сосредоточен на набожной домохозяйке из Техаса Кэнди Монтгомери, которая совершила ужасное убийство, ударив свою соседку Бетти Гор 41 раз топором.

Кэнди занимала себя домашними делами и заботой о детях, пока ее муж работает. Семья выглядела вполне счастливой — они посещали церковь и пели в хоре, но на самом деле все было не так просто. Кэнди хотела перемен и стала встречаться с мужем подруги Бетти Алланом, стараясь следовать заранее установленным правилам и не разрушать браки. Однако их интрижка переросла в нечто большее, и вскоре Бетти убили. В ходе расследования полиции Кэнди стала главной подозреваемой. Впоследствии Кэнди утверждала, что действовала в состоянии самообороны.

Это дело, произошедшее в 1980 году, произвело широкий резонанс в США, а вердикт суда стал неожиданностью — присяжные признали Кэнди невиновной, что вызвало недоумение у многих, кто не мог поверить в такую форму самооброны.

Сценарий для сериала написал Дэвид Э. Келли, известный по проектам «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Большинство эпизодов срежиссировала Лесли Линка Глаттер, работающая над такими шоу, как «Рэй Донован» и «Родина».

Актерский состав

Роль Кэнди Монтгомери сыграла Элизабет Олсен. Актриса, известная ролью Алой Ведьмы из Marvel, создала образ домохозяйки, одновременно обаятельной и наивной, но в то же время осознающей свои желания. Ее любовника Аллана играет Джесси Племонс, который мастерски воплощает сложные отношения. Лили Рейб, знакомая зрителям по «Американской истории ужасов», прекрасно передала образ Бетти Гор, женщины, страдающей от измены мужа.

Почему это интересно

Сериал вызывает интерес благодаря своей ностальгии по концу 1970-х — началу 1980-х годов: эпохе расцвета диско и научной фантастики, предвестнику супергеройского кино, провинциальным нравам, а также обилию сект и культов. В этом контексте создано основное напряжение: герои посещают строгую методистскую церковь и стараются воспитать детей, но параллельно обсуждают измены и семейные проблемы.

«Любовь и смерть» глубоко исследует противоречия между попытками сохранить идеальный образ семьи и реальными чувствами, вторгающимися в эту идиллию. Особенно примечательно, как персонажи обсуждают этику измены, пытаясь найти способ не причинить боль своим партнерам и скрыть свои действия, чтобы сохранить видимость счастливой жизни. Они делятся своими ощущениями о нехватке интимности без эмоциональной привязанности, но в конечном итоге сталкиваются с трудностями в понимании собственных чувств. Словом, проект поднимает много важных вопросов и невольно заставляет задуматься о многих вещах.