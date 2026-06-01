Фильм «Солдат Иван Бровкин»: что не так с погонами ефрейтора — внимательные зрители заметили лишнюю деталь

Комедия «Солдат Иван Бровкин» (1955) давно вошла в золотой фонд советского кино, но внимательные зрители заметили: в фильме есть неточности, которые легко пропустить без знания армейской символики.

Герой Леонида Харитонова возвращается из армии в отпуск в старых погонах и с нагрудными знаками, часть которых к тому времени уже считалась устаревшей, сообщил автор дзен-канала Лавка старьевщика. Деталь мелкая, но для военных зрителей — бросающаяся в глаза.

Старые погоны

Сюжет фильма разворачивается в 1955 году — именно тогда в Советской армии утвердили новые погоны для солдат и сержантов.

Из них убрали цветные канты по родам войск и сделали едиными для мирного и военного времени. Однако ефрейтор Иван Бровкин в фильме всё ещё щеголяет в старых погонах артиллериста с красными полосками по краям.

Кроме того ефрейторская нашивка на погонах главного героя тоже устаревшая — узкая, хотя к тому моменту их стали делать заметно шире.

Как изменилась форма во второй части

Во второй картине — «Иван Бровкин на целине» (1958) — герой возвращается домой уже в звании сержанта.

В этом фильме к погонам Ивана уже не придраться, они нового образца, без красного канта.