Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Новости Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят»

Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят»

12 апреля 2026 15:45
Кадр из сериала «Пусть говорят»

Девушке удалось победить эту тяжелую болезнь.

Кристина Корягина стала известна в 2016 году после участия в программе «Пусть говорят». Тогда 22-летняя девушка весила всего 17 килограммов при росте 160 сантиметров. Ее состояние шокировало зрителей, а история борьбы с анорексией вызвала широкий резонанс.

Как началась болезнь

Проблемы с питанием у Кристины появились еще в детстве. После операции в девять лет девочка начала отказываться от еды и плакала при попытках накормить ее. Со временем ситуация только ухудшалась.

В старших классах стресс перед экзаменами усилил проблемы с питанием. Несмотря на это, Кристина окончила школу с отличием и поступила на юридический факультет. Однако после окончания вуза работать по специальности она не смогла из-за состояния здоровья.

В программе «Пусть говорят» девушка рассказывала о своем состоянии:

«Шоколад нужно растянуть с жидкостью. Я даже пить не могу, глоточек сделаю и уже больно».

Попытки лечения и тяжелые последствия

Кристина проходила лечение у психотерапевта, но сначала отказывалась от помощи. После повторного участия в телепередаче она все же согласилась на терапию и начала бороться за здоровье.

Со временем ей удалось немного набрать вес, но последствия болезни оказались серьезными. Девушка получила инвалидность первой группы из-за гормонального сбоя и некоторое время передвигалась на инвалидной коляске.

Как живет Кристина сейчас

Несмотря на тяжелое состояние, Кристина смогла найти работу помощником арбитражного управляющего и работать удаленно. В свободное время она занималась восстановлением здоровья, изучала психологию и рисовала.

Сейчас Кристина живет в Барнауле и старается не привлекать внимание СМИ, передает «АиФ». Восстановление продолжается, и, по ее словам, процесс остается долгим и сложным.

Фото: Кадр из сериала «Пусть говорят»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Читать дальше 12 апреля 2026
Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Читать дальше 12 апреля 2026
Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом Читать дальше 12 апреля 2026
До премьеры новых «Джентльменов» осталось совсем ничего: Netflix покажет совсем другого Гая Ричи До премьеры новых «Джентльменов» осталось совсем ничего: Netflix покажет совсем другого Гая Ричи Читать дальше 12 апреля 2026
На то, чтобы вырезать эти сцены из «Майкла», ушли миллионы: вот что не покажут в фильме о легендарном певце На то, чтобы вырезать эти сцены из «Майкла», ушли миллионы: вот что не покажут в фильме о легендарном певце Читать дальше 11 апреля 2026
Netflix показал свою Золушку: такой знаменитую сказку еще не видели Netflix показал свою Золушку: такой знаменитую сказку еще не видели Читать дальше 11 апреля 2026
Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Чужого: Земля»: съемки в разгаре Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Чужого: Земля»: съемки в разгаре Читать дальше 11 апреля 2026
«Дюна 3» будет короче первых двух фильмов: Вильнев раскрыл точный хронометраж своего будущего шедевра, и это интригует «Дюна 3» будет короче первых двух фильмов: Вильнев раскрыл точный хронометраж своего будущего шедевра, и это интригует Читать дальше 9 апреля 2026
У хитовой «Больницы Питт» будет спин-офф: звезда сериала намекнул на новый сюжет У хитовой «Больницы Питт» будет спин-офф: звезда сериала намекнул на новый сюжет Читать дальше 9 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше