Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят»

Кристина Корягина стала известна в 2016 году после участия в программе «Пусть говорят». Тогда 22-летняя девушка весила всего 17 килограммов при росте 160 сантиметров. Ее состояние шокировало зрителей, а история борьбы с анорексией вызвала широкий резонанс.

Как началась болезнь

Проблемы с питанием у Кристины появились еще в детстве. После операции в девять лет девочка начала отказываться от еды и плакала при попытках накормить ее. Со временем ситуация только ухудшалась.

В старших классах стресс перед экзаменами усилил проблемы с питанием. Несмотря на это, Кристина окончила школу с отличием и поступила на юридический факультет. Однако после окончания вуза работать по специальности она не смогла из-за состояния здоровья.

В программе «Пусть говорят» девушка рассказывала о своем состоянии:

«Шоколад нужно растянуть с жидкостью. Я даже пить не могу, глоточек сделаю и уже больно».

Попытки лечения и тяжелые последствия

Кристина проходила лечение у психотерапевта, но сначала отказывалась от помощи. После повторного участия в телепередаче она все же согласилась на терапию и начала бороться за здоровье.

Со временем ей удалось немного набрать вес, но последствия болезни оказались серьезными. Девушка получила инвалидность первой группы из-за гормонального сбоя и некоторое время передвигалась на инвалидной коляске.

Как живет Кристина сейчас

Несмотря на тяжелое состояние, Кристина смогла найти работу помощником арбитражного управляющего и работать удаленно. В свободное время она занималась восстановлением здоровья, изучала психологию и рисовала.

Сейчас Кристина живет в Барнауле и старается не привлекать внимание СМИ, передает «АиФ». Восстановление продолжается, и, по ее словам, процесс остается долгим и сложным.