Эти фамилии носили потомственные холопы и крепостные: проверьте, есть ли ваша среди них

11 апреля 2026 10:00
Кадр из фильма «Холоп» (2019)

Вы удивитесь, увидев список.

Фамилии на Руси редко возникали случайно. За каждым именем стояла история — род занятий, происхождение или положение человека в обществе.

Особенно это заметно, если говорить о крестьянах и холопах, которые долгое время оставались вне официальной системы фамилий. Сегодня эти фамилии воспринимаются как обычные, но в них по-прежнему читается прошлое.

Почему у крестьян долго не было фамилий

До XIX века большинство крепостных обходились без фамилий. Их называли по имени отца — отсюда появились Петровы, Ивановы, Власовы, Матвеевы. Такая система была простой и понятной, она помогала определить принадлежность к семье и роду. При этом имена, связанные с дворянством, крестьянам не давали, поэтому фамилии вроде Романовых или Александровых среди них почти не встречались.

После отмены крепостного права ситуация изменилась. Людям начали массово присваивать фамилии, и чаще всего они отражали повседневную жизнь. Так закрепились Гончаровы, Кузнецовы, Чеботаревы — по названию ремёсел. Эти фамилии и сегодня остаются одними из самых распространённых.

Как фамилии отражали жизнь и положение

Отдельную группу составляют фамилии с приставкой «под-». Историки связывают их с подмастерьями — людьми, которые работали под руководством мастера. Например, фамилия Подшивалов могла указывать на помощника ремесленника.

Есть и более личные случаи. Дети, выросшие без отца, могли получить фамилию Бабкин, что указывало на воспитание в семье матери. Жители деревень нередко получали фамилии по месту жизни, например, Березкины, Новосёловы, Щепкины.

Не последнюю роль играли прозвища. Они отражали характер, внешность или поведение человека. Так закрепились фамилии Смирновы, Шутовы, Плешаковы. Со временем их первоначальный смысл стерся, но сами названия сохранились.

Таким образом, привычные фамилии — это не просто слова, а отражение истории. В них можно увидеть, чем жили предки и какое место занимали в обществе, даже если сегодня это уже не очевидно.

Екатерина Адамова
