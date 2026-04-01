Меню
Русский English
Отмена
Еще до мировой премьеры 97% на Rotten Tomatoes: май 2026 для меня особенный — это будет «модная» новинка

1 апреля 2026 15:00
Кадр из фильма «Модная братва»

Что стоит ждать на экранах: новый трейлер раскрывает секреты. 

В Сети появился официальный трейлер фильма «Модная братва» (I Love Boosters). Режиссёром и автором сценария стал Бутс Райли. Ранее он снял такие картины, как «Простите за беспокойство» и «Я — Дева».

В каст вошли Кеке Палмер, Тейлор Пейдж, Лакит Стэнфилд, Эйса Гонсалес, Уилл Поултер и Деми Мур. В центре сюжета — команда воров с собственным моральным кодексом. Они занимаются кражей модной одежды, а их новой целью стала влиятельная бизнесвумен.

Премьера фильма состоялась на фестивале SXSW, где картина получила высокие оценки критиков — 97% на Rotten Tomatoes. В США фильм выходит в прокат 22 мая.

В этой новинке Деми Мур сыграет главу модного дома. Стоит отметить, что актриса снимается сейчас довольно активно. Этот фильм выходит на фоне нового всплеска популярности актрисы, связанного с ее высокооцененной ролью в боди-хорроре «Субстанция». В среднем с актрисой выходит 2-4 фильма за год. При этом она продолжает поддерживать своего бывшего мужа Брюса Уиллиса в борьбе с тяжелым неизлечимым заболеванием.

Звезда нередко навещает бывшего супруга и публикует совместные снимки. Звезды остались в прекрасных отношениях после развода. Уиллис женат с 2009 года на британской модели и актрисе Эмме Хеминг. У них двое общих дочерей — Мейбел Рей (род. 2012) и Эвелин Пенн (род. 2014).

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше