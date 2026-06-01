Майкл Бэй был против: после 2 реальных трагедий из «Армагеддона» пришлось вырезать целые сцены

В конце 1990-х фильмы-катастрофы переживали пик популярности. Картина «Армагеддон» Майкла Бэя оказалась самым прибыльным проектом 1998 года с кассой в 550 млн.

При этом лента столкнулась с волной критики. Зрители и специалисты высмеивали сюжетные нестыковки и актерскую игру.

Особенной шуткой стала легенда о тесте в NASA. Согласно слухам, новичкам предлагали найти все научные ошибки в фильме.

Кинокритики также разгромили проект в своих рецензиях. Однако это не помешало фильму заработать огромные деньги по всему миру.

Казалось, лента быстро забудется. Но судьба распорядилась иначе.

«Армагеддон» снова оказался в центре внимания в последующие годы из-за двух реальных трагедий. Эти печальные события даже заставили создателей пересмотреть фильм. При цифровом переиздании они внесли в картину существенные изменения.

Метеоритный дождь

Первое столкновение фильма с реальностью произошло в 2001 году. В начале картины показан мощный метеоритный дождь. Космические обломки обрушиваются на Землю, вызывая масштабные разрушения. Среди пострадавших городов оказывается и Нью-Йорк.

Каменные глыбы пробивают автомобили и станции метро. Разрушаются знаменитые здания, включая Центральный вокзал. Улицы заполняются паникующими людьми, спасающимися от огненного града.

Эти кадры неожиданно приобрели зловещее сходство с реальными событиями. Хроника терактов 11 сентября 2001 года показала похожие сцены бегства.

Более того, в начальной сцене фильма один из метеоритов поражает небоскреб. Зрители видят обрушение башни и столб черного дыма.

Указанный фрагмент удалили из последующих изданий картины. Хотя режиссер Майкл Бэй выступал против правок. Он считал бессмысленным менять фильмы из-за изменений в реальности.

Космическая катастрофа

Перед сценой метеоритной атаки в фильме есть еще один важный эпизод. Космический шаттл «Атлантис» становится первой жертвой космической угрозы. Корабль разрушается на орбите, а в ЦУПе слышат последние переговоры экипажа.

Жуткое совпадение произошло в феврале 2003 года. Реальный космический шаттл «Колумбия» потерпел катастрофу при возвращении на Землю. Семь астронавтов погибли, когда корабль разрушился в атмосфере.

Буквально через минуты после реальной трагедии в Сети появился кадр из фильма. Взрыв «Атлантиса» выдавали за фотографию с места событий.

Впоследствии создатели приняли решение об удалении и этой сцены. Как отмечает автор Дзен-канала «Киновед в штатском», фильм постепенно избавился от слишком провокационных моментов.