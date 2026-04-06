Пока все ждут «Эйфорию» и «Пацанов»: я нашла 3 новинки, которые выйдут в апреле — такого еще не было

6 апреля 2026 13:30
Кадры из сериалов «Заветы», «Миниатюрная жена», «У Марго проблемы с деньгами»

3 новых проекта апреля, достойных просмотра.

Апрель традиционно радует нас множеством новых сериалов. Пока все ждут «Эйфорию» и «Пацанов», рассказываем про новинки, которые стоят внимания.

«Заветы», 8 апреля

Перед нами продолжение антиутопической вселенной «Рассказа служанки». Действие которого разворачивается спустя несколько лет после событий оригинального сериала.

История рассказывает о судьбах нескольких женщин, которые по-разному связаны с режимом Гилеада — от его жертв до тех, кто стал частью системы. Постепенно их судьбы переплетаются в общем повествовании о сопротивлении и борьбе с тоталитарным режимом.

Сериал сохраняет мрачную атмосферу предшественника, но одновременно расширяет мир и открывает новые аспекты режима. «Заветы» обещают стать не просто сиквелом, а самостоятельным высказыванием о власти, страхе и надежде.

«Миниатюрная жена», 9 апреля

Черная комедия с фантастическим элементом, превращающим семейный кризис в абсурдную и одновременно метафорическую ситуацию. После неудачного эксперимента ученый случайно уменьшает свою жену до размеров игрушки, и ей приходится переехать в кукольный домик.

Пока он пытается исправить свою ошибку, супруги сталкиваются с накопившимися обидами и невысказанными чувствами. Сериал исследует темы брака, власти и взаимопонимания через гротеск и иронию. Главные роли исполнили Элизабет Бэнкс и Мэттью Макфэдиен.

«У Марго проблемы с деньгами», 15 апреля

Социальная драма с элементами сатиры о молодой женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Двадцатилетняя Марго, после романа с преподавателем, остается одна с ребенком и без средств к существованию. В поисках заработка она начинает вести вебкам-трансляции, постепенно превращая это в источник дохода и неожиданную форму самореализации.

Однако с популярностью приходят и новые трудности — от давления общества до внутренних сомнений. Сериал, основанный на романе Руфи Торп, поднимает важные темы выживания, морали и цифровой идентичности, а главную роль исполняет Эль Фаннинг, известная по недавнему оскароносному фильму «Сентиментальная ценность».

Фото: Кадры из сериалов «Заветы», «Миниатюрная жена», «У Марго проблемы с деньгами»
Камилла Булгакова

