Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника

Новые эпизоды раскроют его с другой стороны.

Во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» зрители наконец увидели одного из самых загадочных героев киновселенной Marvel в действии. В третьей серии под названием «Весы и меч» Жак Дюкейн официально подтвердил свою роль Мечника — и сразу оказался в центре динамичной сцены боя.

Жак Дюкейн впервые вступил в бой

В новой серии Жак Дюкейн, которого играет Тони Далтон, оказывается под судом оперативной группы по борьбе с линчевателями. Именно там раскрывается его тайна — он и есть Мечник.

Однако ситуация быстро выходит из-под контроля, когда Сорвиголова освобождает заключённых. Жак помогает ему выбраться и впервые участвует в масштабной драке. Пока без костюма, но его навыки владения мечом уже впечатляют.

Героя дразнили еще со времен Соколиного глаза

Поклонники Marvel давно ждали этого момента. Жак Дюкейн впервые появился в сериале «Соколиный глаз», где его изначально представляли как возможного злодея.

Но в итоге персонаж оказался скорее положительным героем. Уже тогда зрители заметили его мастерство фехтования и предположили, что он станет Мечником.

Один из самых интересных новых героев Marvel

Теперь, когда личность Жака раскрыта, он может стать важной частью истории. Его навыки владения оружием делают его серьёзным союзником Сорвиголовы. Поклонники также надеются увидеть полноценный костюм Мечника в следующих сериях.

Появление Жака Дюкейна стало одним из самых ярких моментов второго сезона. И, судя по всему, это только начало его истории в киновселенной Marvel.