Наши мамы и бабушки всегда гасили соду уксусом и только портили выпечку: объясняем, почему это бессмысленно

12 апреля 2026 16:12
Все повторяли по-старинке и даже не задумывались, зачем.

Многие до сих пор гасят соду уксусом перед добавлением в тесто. Этот способ передается из поколения в поколение и кажется обязательным этапом приготовления выпечки. Однако с точки зрения пищевой химии такой прием давно устарел и может даже навредить результату.

Почему сода «не работает» после уксуса

Пищевая сода — это бикарбонат натрия, который при соединении с кислотой выделяет углекислый газ. Именно пузырьки газа делают тесто пышным и воздушным.

Но когда соду гасят уксусом в ложке, реакция начинается сразу. Появляется пена, выделяется газ — и большая его часть улетучивается еще до того, как смесь попадет в тесто. В результате выпечка поднимается хуже, чем могла бы.

Как правильно использовать соду

Современные кулинарные рекомендации предлагают другой способ. Соду лучше добавлять к сухим ингредиентам, а кислоту — в жидкие.

Например, роль кислоты уже выполняют:

  • кефир
  • йогурт
  • сметана
  • лимонный сок
  • кислые ягоды

В таком случае реакция начинается прямо в тесте, а пузырьки газа остаются внутри и делают выпечку более воздушной.

Почему разрыхлитель работает лучше

По этому же принципу действует разрыхлитель теста. В его составе уже есть сода, кислота и крахмал, который предотвращает преждевременную реакцию.

Когда тесто попадает в духовку, компоненты постепенно взаимодействуют и выделяют газ именно в процессе выпекания. Поэтому профессиональные кондитеры чаще используют разрыхлитель вместо соды с уксусом.

Еще один минус старого способа

При неправильных пропорциях уксуса в выпечке может появиться кисловатый привкус. Особенно это заметно в бисквитах, оладьях и кексах, где важен мягкий вкус, передает портал Sport24.

Таким образом, гашение соды уксусом — скорее старая кулинарная привычка. Чтобы выпечка получалась пышной и легкой, лучше смешивать соду с кислотой прямо в тесте и сразу отправлять в духовку.

Анастасия Луковникова
В фильме Гая Ричи герой Макконахи берет к пиву маринованные яйца: британцы обожают эту закуску — записывайте рецепт В фильме Гая Ричи герой Макконахи берет к пиву маринованные яйца: британцы обожают эту закуску — записывайте рецепт Читать дальше 12 апреля 2026
Тот самый витаминный салат из советской столовки легко повторить и дома: у поваров была одна хитрость Тот самый витаминный салат из советской столовки легко повторить и дома: у поваров была одна хитрость Читать дальше 12 апреля 2026
Шепс постоянно в «Битве экстрасенсов», а вот Мэрилин Керро больше не видно: как сейчас живет эстонская ведьма Шепс постоянно в «Битве экстрасенсов», а вот Мэрилин Керро больше не видно: как сейчас живет эстонская ведьма Читать дальше 12 апреля 2026
Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Читать дальше 12 апреля 2026
Летом 2026 года с треском провалятся эти 3 фильма: ожидания зрителей высоки, а вот критики совсем не верят в их успех Летом 2026 года с треском провалятся эти 3 фильма: ожидания зрителей высоки, а вот критики совсем не верят в их успех Читать дальше 12 апреля 2026
Что же мешает Джорджу Мартину дописать шестую книгу «Игры престолов»: писатель впервые честно раскрыл все карты Что же мешает Джорджу Мартину дописать шестую книгу «Игры престолов»: писатель впервые честно раскрыл все карты Читать дальше 12 апреля 2026
Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят» Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят» Читать дальше 12 апреля 2026
Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Читать дальше 12 апреля 2026
Ловушка для Михайлова и возвращение Кондратьева: что показали в тизере 8 сезоне «Невского» Ловушка для Михайлова и возвращение Кондратьева: что показали в тизере 8 сезоне «Невского» Читать дальше 12 апреля 2026
