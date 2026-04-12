Наши мамы и бабушки всегда гасили соду уксусом и только портили выпечку: объясняем, почему это бессмысленно

Все повторяли по-старинке и даже не задумывались, зачем.

Многие до сих пор гасят соду уксусом перед добавлением в тесто. Этот способ передается из поколения в поколение и кажется обязательным этапом приготовления выпечки. Однако с точки зрения пищевой химии такой прием давно устарел и может даже навредить результату.

Почему сода «не работает» после уксуса

Пищевая сода — это бикарбонат натрия, который при соединении с кислотой выделяет углекислый газ. Именно пузырьки газа делают тесто пышным и воздушным.

Но когда соду гасят уксусом в ложке, реакция начинается сразу. Появляется пена, выделяется газ — и большая его часть улетучивается еще до того, как смесь попадет в тесто. В результате выпечка поднимается хуже, чем могла бы.

Как правильно использовать соду

Современные кулинарные рекомендации предлагают другой способ. Соду лучше добавлять к сухим ингредиентам, а кислоту — в жидкие.

Например, роль кислоты уже выполняют:

кефир

йогурт

сметана

лимонный сок

кислые ягоды

В таком случае реакция начинается прямо в тесте, а пузырьки газа остаются внутри и делают выпечку более воздушной.

Почему разрыхлитель работает лучше

По этому же принципу действует разрыхлитель теста. В его составе уже есть сода, кислота и крахмал, который предотвращает преждевременную реакцию.

Когда тесто попадает в духовку, компоненты постепенно взаимодействуют и выделяют газ именно в процессе выпекания. Поэтому профессиональные кондитеры чаще используют разрыхлитель вместо соды с уксусом.

Еще один минус старого способа

При неправильных пропорциях уксуса в выпечке может появиться кисловатый привкус. Особенно это заметно в бисквитах, оладьях и кексах, где важен мягкий вкус, передает портал Sport24.

Таким образом, гашение соды уксусом — скорее старая кулинарная привычка. Чтобы выпечка получалась пышной и легкой, лучше смешивать соду с кислотой прямо в тесте и сразу отправлять в духовку.