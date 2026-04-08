«Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом

8 апреля 2026 17:00
Кадр из сериала «Дом дракона»

В конце года для фанатов готовят сюрприз.

«Дом Дракона» выходит за пределы экрана — и теперь предлагает не смотреть, а управлять. Warner Bros. Games анонсировала мобильную стратегию Game of Thrones: Dragonfire, релиз которой запланирован до конца 2026 года на iOS и Android.

Что это за игра

События разворачиваются за 172 года до рождения Дейенерис — в период расцвета дома Таргариенов. Игроку дают не просто армию, а главный ресурс этой эпохи — драконов. Их предстоит выращивать, обучать и выпускать в воздушные сражения, где решается не только исход битвы, но и баланс сил в Вестеросе.

Как устроена механика

Разработчики делают ставку на стратегию и взаимодействие. В Dragonfire появится система кланов: игроки смогут объединяться, заключать союзы и участвовать в масштабных конфликтах. Это попытка перенести ключевую идею «Игры престолов», то есть борьбу за власть, в формат мобильной игры.

Почему это важно

Франшиза продолжает расширяться, но делает это аккуратно, через узнаваемые элементы: драконы, политика, династии. Вопрос только в том, сможет ли мобильный формат удержать ту сложность и напряжение, за которые любят оригинал. Ответ станет понятен уже после релиза, который намечен на декабрь.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Екатерина Адамова
Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Читать дальше 8 апреля 2026
Раскрыто, когда будет финал «Колец власти»: самый дорогой сериал в истории обойдется без спин-оффов Раскрыто, когда будет финал «Колец власти»: самый дорогой сериал в истории обойдется без спин-оффов Читать дальше 6 апреля 2026
2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав 2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав Читать дальше 4 апреля 2026
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда Читать дальше 4 апреля 2026
Для фанатов sci-fi-сериала «Из многих» есть хорошая новость и плохая: второй сезон точно будет — но когда? Для фанатов sci-fi-сериала «Из многих» есть хорошая новость и плохая: второй сезон точно будет — но когда? Читать дальше 8 апреля 2026
Самые горячие новинки апреля выходят с 6 по 13 число: 3 сериала, которые стоит включить прямо сейчас Самые горячие новинки апреля выходят с 6 по 13 число: 3 сериала, которые стоит включить прямо сейчас Читать дальше 8 апреля 2026
Дауни-младший одной картинкой заспойлерил новых «Мстителей»: вот кто вернется в «Докторе Думе» Дауни-младший одной картинкой заспойлерил новых «Мстителей»: вот кто вернется в «Докторе Думе» Читать дальше 8 апреля 2026
Пятый сезон «Пацанов» уже поставил рекорд: 96% на RT — критики в восторге от мрачности и жестокости Пятый сезон «Пацанов» уже поставил рекорд: 96% на RT — критики в восторге от мрачности и жестокости Читать дальше 8 апреля 2026
Первый сезон еще не вышел, а уже разочаровал: в сериале «Гарри Поттере» не будет 10 серий Первый сезон еще не вышел, а уже разочаровал: в сериале «Гарри Поттере» не будет 10 серий Читать дальше 8 апреля 2026
