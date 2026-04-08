«Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом

«Дом Дракона» выходит за пределы экрана — и теперь предлагает не смотреть, а управлять. Warner Bros. Games анонсировала мобильную стратегию Game of Thrones: Dragonfire, релиз которой запланирован до конца 2026 года на iOS и Android.

Что это за игра

События разворачиваются за 172 года до рождения Дейенерис — в период расцвета дома Таргариенов. Игроку дают не просто армию, а главный ресурс этой эпохи — драконов. Их предстоит выращивать, обучать и выпускать в воздушные сражения, где решается не только исход битвы, но и баланс сил в Вестеросе.

Как устроена механика

Разработчики делают ставку на стратегию и взаимодействие. В Dragonfire появится система кланов: игроки смогут объединяться, заключать союзы и участвовать в масштабных конфликтах. Это попытка перенести ключевую идею «Игры престолов», то есть борьбу за власть, в формат мобильной игры.

Почему это важно

Франшиза продолжает расширяться, но делает это аккуратно, через узнаваемые элементы: драконы, политика, династии. Вопрос только в том, сможет ли мобильный формат удержать ту сложность и напряжение, за которые любят оригинал. Ответ станет понятен уже после релиза, который намечен на декабрь.