В Сети слили злодеев новых «Людей Икс»: Marvel готовит сразу двух ключевых противников

11 апреля 2026 17:00
Команда мутантов будет перезапущена с новым актерским составом.

О новых «Людях Икс» пока говорят осторожно, но утечки уже задают направление. Перезапуск франшизы находится на ранней стадии разработки, Marvel Studios официально детали не подтверждает, но кое-что в Сети все же просочилось.

По данным инсайдеров, в центре конфликта могут оказаться сразу два ключевых антагониста из комиксов. Речь идет о Мистере Синистере и Апокалипсисе, персонажах, которые в разные годы формировали основу сюжетов о мутантах.

Два злодея вместо одного: ставка на масштаб

Согласно утечке, именно эти герои рассматриваются как потенциальные противники команды. В комиксах Marvel Мистер Синистер связан с генетическими экспериментами и историей Джин Грей, тогда как Апокалипсис считается одним из самых древних и мощных мутантов. Его уже выводили на экран в фильме 2016 года, где роль исполнил Оскар Айзек.

Не исключено, что оба персонажа не станут полноценными антагонистами в одном фильме. Один из них может появиться эпизодически. Такой подход позволяет сохранить масштабных злодеев для дальнейших проектов, пишет портал Soyuz.

Новый состав и место в киновселенной

По предварительной информации, команда мутантов будет перезапущена с новым актерским составом. В числе героев называют Циклопа, Джин Грей, Зверя, Гамбита, Шельму, Ангела и Ночного Змея.

Лидерами истории должны стать Циклоп и Джин Грей. Росомаху в первом фильме могут не вводить, при этом Хью Джекман, по слухам, сохранит роль Логана в будущих проектах.

Режиссером назначен Джейк Шрейер, сценарий разрабатывают Ли Сон-джин и Джоэнна Кало. Перезапуск связан с завершением «Саги мультивселенной».

Кроссовер «Мстители: Доктор Дум» запланирован на 18 декабря 2026 года, «Мстители: Секретные войны» выйдет 17 декабря 2027 года. После этих релизов студия, вероятно, полноценно запустит новую линию мутантов.

Екатерина Адамова
«Экшен безумный, чёрный юмор по-прежнему великолепен»: старт 5-го сезона «Пацанов» получил 9,1 на IMDb, и, кажется, это только начало «Экшен безумный, чёрный юмор по-прежнему великолепен»: старт 5-го сезона «Пацанов» получил 9,1 на IMDb, и, кажется, это только начало Читать дальше 12 апреля 2026
95% на Rotten Tomatoes и новый сезон: Ума Турман снова сыграет в «Декстере: Воскрешение» и теперь это не просто камео 95% на Rotten Tomatoes и новый сезон: Ума Турман снова сыграет в «Декстере: Воскрешение» и теперь это не просто камео Читать дальше 10 апреля 2026
Инсайдер слил сроки: съёмки «Мира Юрского периода: Возрождение» начнутся уже осенью — что известно прямо сейчас Инсайдер слил сроки: съёмки «Мира Юрского периода: Возрождение» начнутся уже осенью — что известно прямо сейчас Читать дальше 10 апреля 2026
Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Читать дальше 12 апреля 2026
Ловушка для Михайлова и возвращение Кондратьева: что показали в тизере 8 сезоне «Невского» Ловушка для Михайлова и возвращение Кондратьева: что показали в тизере 8 сезоне «Невского» Читать дальше 12 апреля 2026
Тот самый витаминный салат из советской столовки легко повторить и дома: у поваров была одна хитрость Тот самый витаминный салат из советской столовки легко повторить и дома: у поваров была одна хитрость Читать дальше 12 апреля 2026
«Она была бы великолепна»: Файнс неожиданно выбрал новую кандидатуру на роль Волан-де-Морта и это... женщина из «Игры престолов» «Она была бы великолепна»: Файнс неожиданно выбрал новую кандидатуру на роль Волан-де-Морта и это... женщина из «Игры престолов» Читать дальше 12 апреля 2026
Даже такие богачи, как Ферит из «Зимородка», ходят с простым Android: разбираемся, почему в турецких сериалах нет айфонов Даже такие богачи, как Ферит из «Зимородка», ходят с простым Android: разбираемся, почему в турецких сериалах нет айфонов Читать дальше 12 апреля 2026
Таких фаталити в кино еще не было: новый трейлер «Мортала Комбат 2» набрал уже 250 тысяч просмотров Таких фаталити в кино еще не было: новый трейлер «Мортала Комбат 2» набрал уже 250 тысяч просмотров Читать дальше 12 апреля 2026
