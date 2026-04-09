Будет ли 4 сезон «Эйфории»: сама Зендея сделала заявление — и оно не обрадовало фанатов

Похоже, история Ру подходит к финалу — и эта новость уже расстроила поклонников «Эйфории». Пока зрители ждут премьеру третьего сезона, появилась информация о будущем сериала. И, судя по словам создателей и самой Зендеи, продолжение может так и не выйти.

Зендея официально рассказала о будущем сериала в эфире шоу Дрю Бэрримор. Актриса призналась, что третий сезон «Эйфории» может стать последним. По её словам, история Ру подходит к завершению, и финал уже близко.

Зендея также отметила, что роль Ру стала для неё особенной. Она рассказала, что сериал многому её научил и помог глубже понять людей. Актриса призналась, что «Эйфория» оставила сильный эмоциональный след и стала важной частью её жизни.

Информацию подтвердили и представители HBO. Глава отдела драматических проектов Франческа Орси заявила, что третий сезон задумывается как финальный. Создатели хотят красиво завершить историю и закрыть сюжетные линии всех персонажей.

При этом официального заявления о закрытии пока не было. Поэтому теоретически шанс на 4 сезон всё ещё остаётся, но на данный момент он выглядит маловероятным. Судя по всему, третий сезон станет последней главой истории Ру.

Премьера третьего сезона «Эйфории» запланирована на 12 апреля 2026 года. И, похоже, зрителей ждёт не просто продолжение, а эмоциональный финал одной из самых обсуждаемых подростковых драм последних лет.