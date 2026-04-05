Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi

Для актера такой жанр — редкость.

Иногда фильмы получают вторую жизнь спустя десятилетия. Именно это произошло с фантастическим триллером «Виртуозность», который неожиданно стал популярным на стриминговых сервисах. Картина с Расселом Кроу и Дензелом Вашингтоном, провалившаяся в прокате в 90-е, теперь переживает новый успех.

Провал в 90-е и неожиданное возвращение

Фильм «Виртуозность» вышел в 1995 году и рассказывал о виртуальной реальности, созданной на основе личностей серийных убийц. Для своего времени проект выглядел амбициозно — бюджет составил 30 миллионов долларов.

Однако в прокате фильм собрал всего 24 миллиона и не стал успешным. Со временем «Виртуозность» практически забыли, несмотря на звездный актерский состав.

Почему фильм снова стал популярным

Спустя 31 год картина неожиданно стала одним из самых просматриваемых фильмов на стриминговых сервисах. В США «Виртуозность» вошла в топ просмотров на Pluto TV.

Зрителей привлек необычный сюжет, атмосфера 90-х и харизматичный дуэт Рассела Кроу и Дензела Вашингтона.

Редкая роль Рассела Кроу

Интересно, что Рассел Кроу редко снимался в научной фантастике. «Виртуозность» стала одним из немногих проектов актера в этом жанре.

Сегодня поклонники отмечают, что фильм оказался намного интереснее, чем его оценивали в момент выхода.

Новый проект актера уже на подходе

После возвращения «Виртуозности» внимание снова приковано к Расселу Кроу. Уже 10 апреля выйдет новый фильм актера, где он сыграет тренера по смешанным единоборствам.

Похоже, интерес к старому триллеру только усилил внимание к новым работам актера.