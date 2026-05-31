263 минуты у «Возвращения короля» это еще цветочки: этот фильм считается самым длинным – режиссерская версия идет 5 часов

И это постановщик еще многое вырезал.

Иногда зрители могут обнаружить особые версии знакомых фильмов. Эти варианты называют режиссерскими.

Они представляют первоначальный замысел создателя картины. Зачастую такие версии существенно отличаются от театрального проката.

Главное различие обычно заключается в хронометраже. Режиссерские версии часто оказываются значительно длиннее. В них возвращаются ранее вырезанные сцены и диалоги. Иногда добавляются целые сюжетные линии, которые меняют восприятие истории.

Все это может привести к тому, что длина фильма увеличивается на 10-20, даже 30 минут.

Принято считать, что у картин из трилогии «Властелин колец» очень длинные режиссерские версии лент. Только «Возвращение короля» идет 263 минуты, то есть более 4 часов. Но не этот фильм поставил рекорд.

Сюжет фильма «Когда наступит конец света»

События фильма разворачиваются в 1999 году. Индийский спутник с опасным грузом начинает падать на Землю. Это создает реальную угрозу для всего человечества.

В это же время Клэр Турнье путешествует из Венеции во Францию. По дороге она невольно помогает грабителям банка. В результате героиня получает часть похищенных денег.

Затем она знакомится с Сэмом Фарбером. Молодой человек похищает у нее часть украденных средств.

Клэр отправляется за ним в Австралию. Там живет семья Сэма. Его отец работает над уникальной технологией. Ученый создает метод передачи информации прямо в мозг. Это должно помочь его незрячей жене воспринимать изображения.

В процессе разработки тенологии становится возможной запись снов. И несколько персонажей начинают испытывать настоящую зависимость. Они постоянно хотят пересматривать свои сновидения.

Режиссерская версия фильма

Съемки фильма «Когда наступит конец света» проходили в разных уголках мира. Команда работала в пятнадцати городах на четырех континентах. В результате получилась масштабная трехчасовая картина.

Однако режиссер Вим Вендерс не смог полностью реализовать замысел. Многие важные сцены и сюжетные линии остались за кадром. Для режиссерской версии потребовалось добавить значительный материал.

Продолжительность ленты увеличилась на 129 минут. Итоговая версия достигла почти пяти часов, а точнее 287 минут. По слухам, первоначально Вендерс вообще показал продюсерам 20-часовое полотно и не хотел лишаться ни минуты проекта.

