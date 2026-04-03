Ситком 2000-х возвращается — без потерь не обошлось: на эту новинку апреля 2026 никто и не рассчитывал

Зрители будут поражены, ведь продолжения никто не ждал.

Популярный ситком начала нулевых «Малкольм в центре внимания» возвращается на экраны. Оригинальный сериал выходил на FOX с 2000 по 2006 год и получил множество премий Emmy. Создатель шоу Линвуд Бумер подготовил четырёхсерийное продолжение.

Новый мини‑сериал называется «Жизнь всё ещё несправедлива». Действие происходит в наше время. Сюжет строится вокруг семейного сбора по случаю 40-й годовщины свадьбы Лоис и Хэла. В роли Лоис снова снимается Джейн Качмарек, Хэла — Брайан Крэнстон.

Практически весь основной состав вернулся. Фрэнки Муниз вновь играет Малкольма, который и сам теперь счастливый отец. Кристофер Мастерсон и Джастин Берфилд опять появились в образах старших братьев.

Есть и кадровые изменения. Калеб Эллсворт‑Кларк заменил Эрика Пера Салливана в роли Дьюи. Роль Джейми теперь исполняет Энтони Тимпано. В сериале также показали ещё одного, шестого ребёнка в семье Лоис и Хэла. Премьеру стоит ждать на Hulu 10 апреля.

1-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания» (2000) — это знакомство с безумной и суетной жизнью обычной американской семьи среднего класса, рассказанное от лица 9-летнего Малкольма, который является гением с IQ 165.