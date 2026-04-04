2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав

4 апреля 2026 12:00
Съёмки уже стартовали и это не может не радовать.

Хорошие новости для фанатов «Острых козырьков»: история всё-таки продолжается. После фильма «Бессмертный человек» проект получает полноценное сериальное продолжение, и теперь раскрыт основной актёрский состав. Съёмки уже стартовали, а значит, возвращение в Бирмингем — вопрос времени.

Действие развернётся спустя 10 лет после событий фильма и сразу сместит фокус на новое поколение. Главную роль исполнит Джейми Белл — он сыграет Дюка Шелби, сына Томми. Персонаж, который раньше оставался на периферии, теперь выходит в центр истории.

Чарли Хитон, известный по «Очень странным делам», станет второй ключевой фигурой. В анонсе намекают, что именно его персонаж может возглавить новое поколение банды вместе с Дюком. Речь идёт не о восстановлении старой структуры, а о борьбе за влияние в городе, который после войны переживает новый передел.

Сюжет разворачивается на фоне послевоенного Бирмингема, где восстановление быстро превращается в жесткое противостояние групп. В каст также вошли Джессика Браун-Финдли, Лашана Линч и Люси Карчевски, что усиливает проект с точки зрения актёрского баланса, пишет источник.

Создатель оригинального сериала Стивен Найт вернулся к работе над продолжением. Запланированы 2 сезона по 6 серий, что говорит о более плотной и сконцентрированной драматургии. Дата премьеры пока не названа, но по масштабу подготовки ясно: это не спин-офф, а новая глава с собственным центром силы.

Екатерина Адамова
