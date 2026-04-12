Меню
Русский English
Отмена
Даже такие богачи, как Ферит из «Зимородка», ходят с простым Android: разбираемся, почему в турецких сериалах нет айфонов

12 апреля 2026 13:17
Кадр из сериала «Зимородок»

Оказывается, дело не только в цене.

Если внимательно смотреть турецкие сериалы, можно заметить любопытную деталь: даже самые богатые персонажи часто пользуются смартфонами на Android. Владельцы холдингов, наследники крупных семей и миллионеры спокойно достают Samsung или OPPO вместо привычного для многих iPhone. И это вовсе не случайность.

Это отражение реальной жизни

В Турции Android действительно популярнее iPhone. Причина довольно простая — стоимость техники Apple там значительно выше из-за налогов, пошлин и инфляции. Иногда цена на iPhone почти в два раза превышает европейскую.

Поэтому даже обеспеченные люди предпочитают флагманские модели Samsung или других брендов, которые по характеристикам не уступают Apple. Турецкие сериалы в этом смысле просто отражают реальность, а не создают искусственный образ богатства.

Статус в Турции определяется иначе

В турецких сериалах телефон редко становится символом богатства. Гораздо важнее фамилия, происхождение, недвижимость или автомобиль. Поэтому миллиардер с Android в кадре не выглядит менее успешным.

В странах СНГ, наоборот, iPhone часто воспринимается как маркер статуса. Именно поэтому в российских сериалах его используют чаще. Но в Турции такой логики просто нет.

Продакт-плейсмент тоже играет роль

Еще одна причина — сотрудничество брендов с продакшенами. Производители Android-смартфонов активно интегрируют свою технику в сериалы. Это помогает финансировать проекты, ведь турецкие сериалы дорогие в производстве.

Кроме того, Apple предъявляет строгие требования: отрицательные персонажи не должны пользоваться их техникой, а внешний вид интерфейса нельзя менять. Для драматических сериалов такие условия неудобны, поэтому продюсеры чаще выбирают Android.

В итоге использование Android в турецких сериалах — это не экономия, а сочетание реальности, маркетинга и культурных особенностей. И именно такие детали делают турдизи более живыми и правдоподобными, передает дзен-канал «Диана Хорхе».

Фото: Кадр из сериала «Зимородок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше