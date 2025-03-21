Меню
«Скоро я буду в Алматы»: звезда «Основания: Осман» заговорил на казахском языке
Бурак Озчивит собирается встретиться с поклонниками.
1 комментарий
21 марта 2025 10:12
В 24 часах пути от Астаны: где Бурак Озчивит запланировал новую встречу с фанатами
Звезда вновь порадует поклонников.
Написать
18 января 2025 14:52
И подписку покупать не надо: на каком канале и во сколько смотреть «Великолепный век» жителям Казахстана
Смотрим любимый сериал хоть каждый день.
Написать
10 января 2025 14:30
Это случилось: воссоединения известной казахской актрисы с мужем не зря ждали как свадьбы Хюррем и Сулеймана
Пара заставила поклонников поволноваться.
Написать
23 декабря 2024 16:30
Объединяем традиции Османской империи и казахского гостеприимства: рецепт из «Великолепного века» на радость хозяйкам
Яство подойдет и к Новому году, и просто в обычный день.
Написать
23 декабря 2024 14:40
«Великолепный век», но с Серканом Болатом: вышел трейлер турецкого «Холопа»
Премьера ленты запланирована в России 23 января 2025 года.
Написать
17 ноября 2024 17:00
В Турции выбрали женщину года: награда досталась звезде «Великолепного века»
Актрису Мерьем Узерли отметили за вклад в развитие индустрии развлечений.
Написать
14 ноября 2024 13:30
Спойлеры к 3 сезону сериала «Клюквенный щербет»: когда выйдет — известно, но что покажут?
Полюбившиеся герои вернутся на экраны через несколько дней.
16 сентября 2024 07:00
10 сентября 2024 19:40
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
