До финала всего 2 эпизода на Apple TV+: почему «Неидеальные женщины» больше разочаровали зрителей, чем порадовали

Новый сериал «Неидеальные женщины» собрал сильный каст и обещал напряженный триллер о дружбе и тайнах, но к финалу зрители все чаще задаются вопросом: стоит ли досматривать или можно смело пропустить?

История с убийством одной из героинь изначально выглядела как мощный задел, но с каждой серией ожидания только растут.

Что пошло не так

Проект вышел на Apple TV+ 18 марта 2026 года и сразу привлек внимание именами. Керри Вашингтон, Кейт Мара и Элизабет Мосс — редкое сочетание для одного сериала.

Сюжет строится вокруг трех подруг, одна из которых погибает при загадочных обстоятельствах, только вот вместо напряженного триллера зрители получили медленное развитие событий. Темп скачет, интрига долго не раскрывается, а многие сцены выглядят затянутыми, пишут в Сети зрители.

Стоит ли смотреть до финала

Сейчас вышло 6 серий, впереди всего две — 7 серия выйдет 22 апреля, финальная, 8 серия 29 апреля 2026 года.

Отзывы зрителей остаются сдержанными. Многие отмечают, что сериал напоминает «Большую маленькую ложь», но уступает ей по напряжению. При этом актеры вытягивают проект — именно ради них часть аудитории продолжает смотреть.

В итоге сериал оказался спорным. Если хочется узнать развязку и увидеть игру актеров — досмотреть стоит, но тем, кто ждал сильный триллер, проект может показаться разочарованием.