Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет

Фильм «Каратэ-пацан» 2010 года стал неожиданным открытием. Ремейк классической ленты 1984 года изначально не вызывал большого ажиотажа на момент подготовки к премьере.

В проекте снимался Джеки Чан, чья популярность на Западе уже не была пиковой. Также в картине дебютировал юный Джейден Смит, сын Уилла Смита, в то время еще не имевший известности.

Тематика восточных единоборств в тот период тоже переживала спад интереса. Однако картина Харольда Цварта добилась впечатляющего коммерческого успеха. Она заняла пятнадцатое место среди самых кассовых фильмов 2010 года. Проект обогнал такие заметные работы, как «Солт», «Черный лебедь» и даже новую часть «Форсажа».

Почему же продолжение столь успешного проекта зрители ждали целых пятнадцать лет?

Идея продолжения

Руководство Columbia Pictures сразу задумалось о продолжении. Были оперативно подписаны предварительные соглашения с основными актерами. Джеки Чан и Джейден Смит выразили готовность вновь сыграть своих героев.

Возникла неожиданная проблема с режиссером. Харольд Цварт получил хорошие отзывы о своей работе, но решил двигаться дальше. Он считал, что исчерпал тему каратэ и хочет развиваться в новых направлениях.

Поиск замены занял несколько лет. Только в 2014 году нашли подходящего кандидата. Им стал Брек Айснер, занятый в тот момент съемками «Последнего охотника на ведьм». Студия была готова подождать.

Внутри проекта начались творческие разногласия. Сценаристы постоянно менялись, что создавало хаос. Айснер, наблюдая за этой неразберихой, предпочел покинуть проект. Фактически сиквел оказался на грани полной отмены.

Джеки Чан в интервью подтвердил проблемы со сценарием. По его словам, первоначальные наброски были совершенно неприемлемы.

Вероятно, продолжение так и не состоялось бы без неожиданной помощи со стороны. Помощь пришла от источника, который можно условно назвать «конкурентом» — проекта с «малого экрана».

Сериал «Кобра Кай»

В 2018 году для платформы YouTube создали сериал «Кобра Кай». Проект стал своеобразным продолжением «Каратэ-пацана». Шоу вернуло на экран героев оригинального фильма 1984 года. Оно рассказало о жизни Джонни и Дэниела в современную эпоху.

Ностальгическая комедия с элементами драмы и боевика неожиданно завоевала популярность. После второго сезона права на показ приобрел Netflix. Проект успешно продолжил выходить, достигнув шести сезонов. В сентябре 2020 года «Кобра Кай» стал самым просматриваемым сериалом платформы.

Именно успех этого сериала возродил интерес к полнометражному продолжению. Студия Columbia Pictures оперативно отреагировала на запрос аудитории.