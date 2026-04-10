Русский English
Семейные тайны и необычные преступления: нашла 2 новых детектива — они отличаются от привычных американских процедуралов

10 апреля 2026 14:00
Кадры из сериалов «Черное солнце», «Книжный»

Эти новинки достойны просмотра.

Если у вас есть свободное время и хочется его провести за просмотром увлекательного детективного сериала, то вам пригодится этот материал. Рассказываю про проекты 2025 года, которые могут заинтересовать вас. Здесь нет обычных американских привычных детективов. Речь пойдет о европейских сериалах, которые затягивают своим сюжетом.

«Черное солнце»

Это французский проект. Он полон мистики. Итак, в центре событий находится женщина Альба. Ночью она собирает вещи и уходит с сыном Лео, чтобы начать новую жизнь, подальше от навалившихся проблем.

Молодой матери срочно нужны деньги, и она устраивается на цветочную ферму, где требуется работник для сбора роз. Планируя задержаться здесь всего на несколько недель и затем отправиться в Барселону, Альба не подозревает, что все изменится после загадочной смерти владельца плантации Арно Лассера. Утром она находит его мертвым и, в панике, покидает место происшествия, став главной подозреваемой в убийстве. Вскоре становится известно, что Арно — ее биологический отец. Изначально Альба была уверена, что попала сюда случайно, а теперь все уже не так просто.

Родственники покойного собираются, чтобы услышать его завещание, и удивляются, узнав, что Альба унаследует равную долю с ними. Эти деньги могут обеспечить ей комфортное существование на всю жизнь. Теперь у неё есть мотив, и, если полиция сможет доказать ее вину, она потеряет все. Альбе предстоит сразиться за свою жизнь и жизнь сына против могущественной семьи, полной мрачных тайн.

«Книжный»

Это новый британский проект показывает нам Лондон 1946 года. Основным героем является образованный и страстный владелец книжного магазина Гэбриел Бук. Он всегда увлекался разгадками тайн.

После окончания войны мужчина получает возможность применить свои знания на практике, расследуя реальные преступления. Полиция не одобряет его вмешательства, но у Гэбриела есть рекомендательное письмо от самого Уинстона Черчилля.

Его внимательность позволяет ему обходить даже самых опытных детективов, а в его расследованиях ему помогает жена Тротти. Однако, по мере того как они углубляются в свои увлечения, времени на обычную жизнь у них становится все меньше.

Чтобы облегчить себе задачу, супруги решают нанять помощника и берут на работу молодого человека по имени Джек, который только что вышел из тюрьмы. Для него это уникальная возможность начать новую жизнь и освоить полезные навыки под руководством своих наставников.

Фото: Кадры из сериалов «Черное солнце», «Книжный»
Камилла Булгакова
