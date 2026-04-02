Меню
Русский English
Отмена
Турецкий сериал «Далёкий город» получит 3 сезон: в Сети уже обсуждают даты, сюжет и уход главных героев

2 апреля 2026 15:00
Кадр из сериала «Далекий город»

Некоторые актеры уже ведут активно переговоры с режиссером.

Сериал «Далёкий город» почти получит третий сезон, и реакция на эту новость оказалась неоднозначной.

Официального подтверждения пока нет, однако инсайдеры говорят о переговорах с актёрами и подготовке к съёмкам осенью 2026 года. По предварительным данным, как минимум четыре ключевых исполнителя уже согласились вернуться.

Продление ожидаемо, но не всех радует

Решение выглядит логичным: проект держит стабильные рейтинги второй год подряд, несмотря на заметные провисания в сценарии. Производственная компания действует прагматично и продолжает историю, которая по-прежнему привлекает аудиторию. При этом часть зрителей воспринимает новость без энтузиазма, считая, что второй сезон мог бы стать завершением без лишнего растягивания.

Финал второго сезона, по слухам, выйдет 15 июня 2026 года и станет 65-й серией. После этого сериал уйдёт на паузу, а уже осенью начнётся работа над продолжением.

Кто исчезнет и что будет дальше

Появились и слухи о возможных потерях в касте: называются имена сразу нескольких персонажей, включая Борана, Мерьем и Ипек. Однако подобные списки традиционно вызывают сомнения, особенно когда речь идёт о героях с незавершёнными линиями. История Мерьем, например, только начинает развиваться, и её уход выглядит маловероятным.

Главное опасение связано с другим: новый сезон почти неизбежно потребует свежих конфликтов. Это означает, что отношения Джихана и Альи снова могут оказаться под давлением, а драматические повороты — усилиться. Зрители уже устали от искусственного напряжения, и третий сезон рискует повторить те же ошибки.

Тем не менее у проекта остаётся шанс сохранить интерес, если авторы не будут перегружать сюжет. Вопрос в том, выберут ли они развитие истории или снова сделают ставку на затяжную драму.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше