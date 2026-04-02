Только показали — и уже не оторваться: свежий трейлер «Властелинов вселенной» с Джаредом Лето разлетелся по Сети (видео)

Вышел новый трейлер фильма «Властелины вселенной», и проект уже начали активно обсуждать задолго до премьеры. Amazon представила полноценный ролик, в котором показали масштаб истории, визуальный стиль и ключевых персонажей. Судя по первым кадрам, ставка сделана на зрелищность и узнаваемую вселенную.

Премьера запланирована на 4–5 июня 2026 года в зарубежных кинотеатрах. Сюжет строится вокруг принца Адама, который в детстве оказывается на Земле после крушения корабля и теряет связь с родной планетой. Спустя 20 лет он возвращается, чтобы защитить свой мир от надвигающейся угрозы.

Джаред Лето в роли Скелетора

Главное внимание зрителей сразу привлёк антагонист, которого сыграл Джаред Лето. В новом трейлере его впервые показали полноценно, и образ получился мрачным, с акцентом на визуальную выразительность и харизму.

Центральную роль исполнил Николас Галицин, а вместе с ним в фильме появились Камила Мендес, Элисон Бри, Идрис Эльба и Хафтор Бьёрнссон.

Есть ли потенциал у фильма

Режиссёром выступил Трэвис Найт, ранее снявший «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае», которые получили положительные отзывы и уверенные сборы. Сценарий написал Крис Батлер, и, по информации инсайдеров, история получилась достаточно сильной, чтобы рассчитывать на успех у широкой аудитории.

Это уже не первая экранизация: в 1987 году выходил фильм с Дольфом Лундгреном, но новая версия явно ориентирована на современного зрителя и масштабное кино. Если судить по трейлеру, «Властелины вселенной» могут стать не просто ностальгическим проектом, а полноценным блокбастером с потенциалом для развития франшизы.