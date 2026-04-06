Тут не отделаться «на часок»: «Мортал Комбат 2» неожиданно растянули — точный хронометраж известен и фанатам он понравится

6 апреля 2026 17:30
Кадр из фильма «Мортал Комбат 2» (2026)

Похоже, придётся задержаться в кино.

Появилась деталь, по которой уже можно понять масштаб «Мортал Комбат 2». Новый фильм станет самым длинным во всей истории франшизы, и разница с предыдущими частями заметна уже в цифрах.

По данным сети AMC Cinemas, хронометраж сиквела составит 1 час 56 минут. Для сравнения, первая часть 2021 года шла 1 час 50 минут. Новый фильм длиннее на 6 минут, при этом обе картины снял Саймон Маккуойд.

Если учитывать более ранние экранизации, разрыв становится ещё больше. «Смертельная битва» 1995 года длится 1 час 41 минуту, а «Истребление» 1997 года — 1 час 35 минут. Таким образом, «Мортал Комбат 2» становится самой продолжительной частью франшизы.

Сиквел продолжит историю и впервые сосредоточится на самом турнире Mortal Kombat. В фильме появится Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана. Коул Янг вновь соберёт команду защитников Земного Царства для участия в боях.

К новым героям относятся Китана, Барака, Шао Кан, Джейд и Куан Чи. Также вернутся Рейден, Шан Цзун, Соня Блейд, Джакс, Скорпион, Кано, Лю Кан, Кун Лао и Саб Зиро. Расширенный состав напрямую связан с увеличенным хронометражем.

Премьера фильма запланирована на 8 мая. Одновременно в планах студии уже находится третья часть.

Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
