836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз

С сериалом по уровню жестокости мало какой проект может сравниться.

В мировом кинематографе существует особая категория масштабных картин. Эти ленты отличаются поистине эпическим размахом событий.

И герои покидают сюжет с завидной регулярностью. Иногда количество жертв исчисляется сотнями. Это касается как второстепенных, так и ключевых действующих лиц. Оказалось, что наиболее беспощаден к своим персонажам Питер Джексон.

Число жертв в «Возвращении короля»

В заключительной части трилогии «Властелин колец» происходит масштабная битва. Во время экранного противостояния гибнет 836 существ. Это именно существа, поскольку большинство павших составляли орки.

На втором месте по количеству жертв находится историческая драма Ридли Скотта. В батальных эпизодах «Царства небесного» погибает 610 человек.

Число жертв в «Игре престолов»

Впрочем, за один фильм все равно нельзя «убить» столько героев, как за 8 сезонов «Игры престолов». Там погибло 6 887 персонажей. В это число вошли как люди, так и животные.

Смерти в сериале отличались разнообразием. Чаще всего герои погибали от нападений животных. Магические воздействия также были распространенной причиной гибели.

Огненные атаки и стрелы завершали печальную статистику. Такой размах сделал сериал рекордсменом по количеству экранных смертей.