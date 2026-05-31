836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз

31 мая 2026 15:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

С сериалом по уровню жестокости мало какой проект может сравниться.

В мировом кинематографе существует особая категория масштабных картин. Эти ленты отличаются поистине эпическим размахом событий.

И герои покидают сюжет с завидной регулярностью. Иногда количество жертв исчисляется сотнями. Это касается как второстепенных, так и ключевых действующих лиц. Оказалось, что наиболее беспощаден к своим персонажам Питер Джексон.

Число жертв в «Возвращении короля»

В заключительной части трилогии «Властелин колец» происходит масштабная битва. Во время экранного противостояния гибнет 836 существ. Это именно существа, поскольку большинство павших составляли орки.

Кадр из фильма Властелин колец: Возвращение короля (2003)

На втором месте по количеству жертв находится историческая драма Ридли Скотта. В батальных эпизодах «Царства небесного» погибает 610 человек.

Число жертв в «Игре престолов»

Впрочем, за один фильм все равно нельзя «убить» столько героев, как за 8 сезонов «Игры престолов». Там погибло 6 887 персонажей. В это число вошли как люди, так и животные.

Смерти в сериале отличались разнообразием. Чаще всего герои погибали от нападений животных. Магические воздействия также были распространенной причиной гибели.

Огненные атаки и стрелы завершали печальную статистику. Такой размах сделал сериал рекордсменом по количеству экранных смертей.

Фото: Кадры из фильма Властелин колец: Возвращение короля (2003), сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
