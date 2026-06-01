«Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов»

Да, не все в восторге от этого сериала.

С момента финала «Игры престолов» прошло уже несколько лет, а споры вокруг сериала не утихают. Одни до сих пор пересматривают сцены с Дейенерис и Джоном Сноу, другие признаются: досмотреть эту историю они так и не смогли.

Мы собрали мнения тех, кто не в восторге от этой киноработы (да, и такие тоже бывают), — и они звучат резко, но честно.

«Все голые и противные, да ещё сплошная жестокость»

Некоторые зрители откровенно не понимают, за что сериал получил культовый статус:

«Даже не знаю, как жить в мире, где этот сериал почитают и смотрят. Слава богу, есть люди, кто думает иначе. Сериал не смогла смотреть — это кошмар, да ещё с извращениями. Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина. Местами пришлось перематывать серии», - пишут зрители на портале «Отзовик».

По их словам, популярность «Игры престолов» — это отражение не силы сюжета, а общего настроения общества, которое привыкло искать выход в шок-контенте и мрачных историях.

«Всё, что строили восемь лет, похоронили за час»

Главная претензия — финал. Фанаты, следившие за героями годами, почувствовали, что мир Вестероса сдулся в последней серии:

«Всё, что было сделано за столько сезонов, похоронили за один час! Такая тупость уничтожает атмосферу и сюжетные линии. Видно, что экономили на всём — от массовки до света. Люди досмотрят, а дальше выжмем по максимуму».

Зрители уверены, что концовка перечеркнула весь замысел и превратила эпос в черновик.

«Бред сивой кобылы и горы крови»

Есть и те, кто просто не выдержал накала насилия:

«Бред сивой кобылы. Горы крови, трупов — нереально. Отсутствие сюжета, мешанина событий. Кровь и жестокость ради привлечения внимания».

Для таких зрителей сериал стал примером того, как эффектность убивает содержание.

«Игра престолов» давно стала культурным символом, но не для всех — шедевром. Одни видят в ней мощную драму о власти и предательстве, другие — переоценённый хоррор в мантии фэнтези. И, пожалуй, именно это делает её уникальной: равнодушных нет, даже у тех, кто выключил телевизор после третьей серии.