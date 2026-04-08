Киноафиша Новости 5 самых убыточных российских фильмов 2025 года: в них вложили миллиарды из бюджета, а они с треском провалились

5 самых убыточных российских фильмов 2025 года: в них вложили миллиарды из бюджета, а они с треском провалились

8 апреля 2026 10:00
Кадры из фильмов «Первый на Олимпе», «Роднина», «В списках не значился»

Более 80% кинолент просто провалились.

В 2025 41 фильм получил государственную поддержку. Но только 5 из них оправдали свои затраты в прокате. Остальные фильмы даже не смогли достичь точки безубыточности.

Грубо говоря, 88% таких фильмов оказались финансово неуспешными, а это гораздо хуже по сравнению с результатами предыдущего года. К таким выводам пришел Исследовательский центр КГ PROGRESS на основе анализа данных Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и сервиса Кинопоиск.

В 2024 году из 23 фильмов, получивших господдержку, 18 не окупились — это примерно 78%. Хотя бюджеты крупнейших релизов в 2025 году увеличились, а некоторые картины впервые приблизились к отметке 1 миллиарда рублей и выше, общая коммерческая эффективность государственной поддержки снизилась.

Самым успешным фильмом среди проектов с государственной поддержкой стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который заработал около 1,39 миллиарда рублей сверх производственного бюджета, заняв первое место по коммерческим результатам.

На втором месте оказался фильм «Папины дочки. Мама вернулась», который принес более 515 миллионов рублей прибыли, а третью позицию занял «Финист. Первый богатырь», его кассовые сборы превысили бюджет примерно на 341 миллион рублей.

Также окупился фильм «Пророк. История Александра Пушкина», но его финансовый результат составил всего около 37 миллионов рублей сверх затрат.

Несмотря на это, несколько крупных проектов показали значительный недобор до точки безубыточности. Самым крупным финансовым провалом стал фильм «Злой город», которому не хватило более 1,86 миллиарда рублей для окупаемости.

К числу самых убыточных проектов также относятся:

  1. — «Письмо Деду Морозу» — минус 1,59 миллиарда рублей;
  2. — «В списках не значился» — минус 1,54 миллиарда рублей;
  3. — «Роднина» — минус 1,50 миллиарда рублей;
  4. — «Северный полюс» — минус 1,21 миллиарда рублей;
  5. — «Первый на Олимпе» — минус 1,20 миллиарда рублей;
  6. — «Кракен» — минус 1,07 миллиарда рублей.

Фильм «Кракен» выделяется особым образом: он получил одну из самых крупных сумм государственной поддержки — около 760 миллионов рублей, но все равно не смог окупиться и оказался среди главных коммерческих неудач года.

Так что, актерский состав и большое количество денег далеко не всегда гарантируют успех. Словом, количество коммерчески успешных фильмов сокращается. Ждем премьеры 2026 года, может быть они будут гораздо успешнее.

Фото: Кадры из фильмов «Первый на Олимпе», «Роднина», «В списках не значился»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
