Отменяйте планы — он снова на большом экране: «Горец» вернётся спустя 40 лет и еще в 4К, дата показа уже есть

Есть день, на который лучше ничего не планировать. Культовый «Горец» возвращается в кино — и это не стриминг, а полноценный прокат на больших экранах.

Показы стартуют 4 мая. Фильм выпускает StudioCanal к 40-летию картины, которая вышла в 1986 году и со временем стала культовой. Ленту впервые покажут в формате 4К — с обновлённым изображением для современных экранов.

Сюжет остаётся прежним: бессмертный Коннор Маклауд проходит через века, сражаясь с такими же, как он, и в итоге выходит на своего главного противника — Кургана. В фильме снялись Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Роксанна Харт.

Возвращение в прокат совпадает с работой над перезапуском. Новую версию «Горца» планируют снять с Генри Кавиллом в главной роли, проект находится в разработке.

Оригинал же просто возвращают на экран — без изменений в истории, но с новым качеством. И это тот редкий случай, когда старый фильм снова дают посмотреть так, как он и задумывался.