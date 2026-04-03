Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут)

История, которую десятилетиями пытались оживить, снова возвращается — но уже в другом настроении. Новая «Мумия» внезапно уходит от приключений и делает ставку на чистый хоррор. И, судя по финальному трейлеру, это уже не про песок и древние тайны, а про страх, который приходит в дом.

Не та «Мумия», которую ждали

Фильм Ли Кронина, автора «Восстания зловещих мертвецов», выходит в мировой прокат 17 апреля. Проект прошёл непростой путь: изначально он разрабатывался в Universal, но в итоге оказался у Warner Bros., где и получил финальную форму.

Сюжет сосредоточен на девочке Кэти, которая исчезла много лет назад, а затем неожиданно возвращается уже другой. После этого в семье начинают происходить события, которые больше напоминают не приключение, а вторжение чего-то чужого и опасного.

Хоррор вместо приключения

Кронин прямо говорит, что это не классическая история о мумии и даже не её переосмысление. Фильм собирает в себе элементы «Полтергейста» и мрачного триллера в духе «Семи», создавая более тяжёлую и тревожную атмосферу.

Трейлер это подтверждает: здесь нет лёгкости и иронии прошлых версий, зато есть напряжение и ощущение надвигающейся угрозы. На фоне провальной попытки с Томом Крузом новая «Мумия» выглядит как попытка заново определить жанр и вернуть ему настоящую силу.