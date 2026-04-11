Самое «пошлое» русское имя внезапно стало хитом в США: американцы массово дают его детям

Сейчас в детских садах его в России и не услышать.

Имя, которое в России постепенно исчезает из списка популярных, неожиданно получило вторую жизнь за океаном. В США его всё чаще выбирают для детей, считая мягким, красивым и кинематографичным. При этом на родине к нему относятся куда сдержаннее и нередко воспринимают как устаревшее.

Откуда взялась популярность

Интерес к имени во многом связан с культурой и литературой. После выхода романа «Доктор Живаго» и его экранизации образ Лары стал узнаваемым во всём мире. Для западной аудитории это имя оказалось простым по звучанию и легко адаптировалось под английскую речь.

Со временем оно закрепилось в массовой культуре. Его носили известные актрисы и певицы, а также популярные героини фильмов и игр. За счёт этого имя стало ассоциироваться с яркостью, привлекательностью и лёгкой загадочностью.

Почему в России его избегают

В России имя Лариса было широко распространено в прошлом веке, но сейчас его выбирают всё реже. Родители чаще ориентируются на более нейтральные и современные варианты, которые не вызывают ассоциаций с предыдущими поколениями.

Сказывается и бытовое восприятие. В разговорной речи сокращённая форма имени иногда звучит грубовато, из-за чего у него появилась спорная репутация. Это напрямую влияет на выбор, даже если само имя остаётся классическим.

В итоге возникает заметный контраст. За границей это имя воспринимается как необычное и стильное, а в России — как пережиток прошлого. Разница объясняется не значением имени, а тем, как его слышат и воспринимают в разной культурной среде.