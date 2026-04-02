Вот это номер: такой новинки точно не ожидала — никакие детективы не нужны, Peacock удивляет

Апрель будет богат на новинки, в том числе порадует и стриминговая платформа Peacock. 9 апреля зрители увидят сериал «Миниатюрная жена». Это история любви, где внезапно возникает очень «маленькая» проблема.

Новый сериал «Миниатюрная жена» выйдет в 2026 году. Это эмоциональная драмеди о браке и распределении ролей.

История сосредоточена на Линди и Лесе. Их отношения давно вошли в рутину: роли в браке неравны, а взаимные претензии годами прячутся за компромиссами. После неудачного эксперимента мужа Линди уменьшается до шести дюймов, и привычный домашний баланс рушится окончательно.

Физическая уязвимость делает её зависимой от Леса, но вместе с тем вскрывает скрытые механизмы власти, подавления и самообмана, на которых держался их союз. Пока Лес пытается всё контролировать, Линди приходится заново отстаивать своё место в семье.

Сериал создан по одноимённому рассказу Мануэля Гонсалеса. Режиссёрами стали Грег Моттола и Берти Эллвуд. Этот проект стоит внимания по ряду причин.

В главных ролях сияют Мэттью Макфэдиен и Элизабет Бэнкс, и я рассчитываю на высокий уровень актёрской игры и естественную химию между персонажами. Мне интересно, как сочетание научной фантастики, семейной драмы и комедии позволит раскрыть темы брака, власти и контроля через необычную ситуацию. То, что проект основан на признанном литературном первоисточнике, вселяет надежду на глубину сюжета, а не только на эффектные кадры. Это точно история для тех, кто ценит нестандартные рассказы о взаимоотношениях, поэтому я с нетерпением жду премьеры.