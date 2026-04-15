Вышел необычный детективный сериал от Netflix: у него уже оценка 7.0 — 8 серий «проглотила» за вечер

15 апреля 2026 14:00
Кадры из сериала «Убегай»

Все не то, чем кажется.

В начале 2026 года на экраны вышел британский детективный триллер «Убегай». В проекте всего 8 серий и уже оценка на Кинопоиске 7.0.

Сериал сразу привлекает внимание своей напряженной завязкой. Он основан на романе известного мастера захватывающих интриг и бытового ужаса Харлана Кобена.

Сюжет сериала

Главный герой Саймон — успешный финансист и отец троих детей. Он уверен в том, что контролирует свою жизнь. Однако его мир рушится, когда старшая дочь Пейдж неожиданно уходит из дома и пропадает без вести.

Саймон продолжает поиски своей дочери на протяжении 6 месяцев. Единственное, что известно, что она попала под влияние своего парня Аарона и начала употреблять запрещенные препараты.

Однажды Саймон находит Пейдж в парке, находящейся в компании сомнительных людей и под воздействием запрещенных веществ. Попытка поговорить с ней заканчивается дракой с Аароном, а Пейдж снова исчезает, на этот раз бесследно.

Позже ситуация усугубляется, поскольку Аарона находят мертвым, а Саймон становится главным подозреваемым в его убийстве. С этого момента начинается детективное расследование: Саймон погружается в криминальный мир, где каждый шаг может стать фатальным, а правда оказывается более неприятной, чем обман.

Неповторимая атмосфера проекта

Создатели сериала успешно передали атмосферу произведений Кобена. Здесь нет мистики, но ощущение опасности охватывает все 8 серий и держит в напряжении.

В центре внимания — не чудовища, а люди и их умение скрывать секреты. Чем дальше Саймон продвигается в своих поисках, тем яснее ему становится, что идеальная семья — это всего лишь иллюзия, и, возможно, он знает о своей дочери меньше, чем думал. Сюжет иногда балансирует на грани абсурда, однако остается увлекательным благодаря харизматичным актерам, динамичному развитию событий и неожиданным поворотам, которые удерживают зрителя в напряжении.

Актерский состав

В сериале снялись Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Минни Драйвер и Альфред Энок. Режиссеры Ишер Сахота и Нимер Рашед отвечают за мрачную атмосферу и напряженный ритм расследования.

Словом, «Убегай» — это проект, где каждая серия вносит новую деталь в запутанную историю исчезновения. В начале кажется, что дело касается исключительно Пейдж, но вскоре становится очевидным, что исчезла не только она, но и прежняя жизнь всей семьи.

Фото: Кадры из сериала «Убегай»
Камилла Булгакова
