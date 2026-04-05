Киноафиша Новости Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно?

Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно?

5 апреля 2026 17:00
Кадр из сериала «Пацаны»

Любимых персонажей ждет еще одна история.

Фанаты «Пацанов» готовятся к финалу сериала, но создатели уже готовят новую историю. Дженсен Эклз подтвердил, что фандом ждет долгожданный приквел о Солдатике. Более того, актер раскрыл примерные сроки премьеры и поделился деталями проекта.

Приквел о Солдатике выйдет в 2027 году

Новый сериал получил название «Vought Rising» («Восхождение Vought»). По словам создателя франшизы Эрика Крипке, премьера проекта запланирована на 2027 год.

Съемки первого сезона уже завершены, а сейчас команда занимается постпродакшеном и созданием визуальных эффектов. Крипке отметил, что работа займет около восьми месяцев, поэтому релиз ожидается в начале 2027 года.

История происхождения супергероев

Сюжет приквела расскажет о становлении корпорации Vought и первых супергероях. Главными героями станут Солдатик в исполнении Дженсена Эклза и Штормфронт, роль которой вновь сыграет Айя Кэш.

Действие сериала перенесет зрителей в прошлое — в 1950-е годы, когда только формировалась система супергероев. Именно тогда началась история, которая привела к событиям «Пацанов».

Франшиза продолжится после финала

По словам Дженсена Эклза, создатели рассчитывают на несколько сезонов приквела. Актер признался, что сразу согласился участвовать в проекте, как только услышал идею.

Похоже, вселенная «Пацанов» не заканчивается — наоборот, она только расширяется. И приквел о Солдатике может стать одним из самых ожидаемых проектов 2027 года.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
