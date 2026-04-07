За неделю — 28 миллионов просмотров: этот сериал от Netflix ворвался в топ и удивил даже закоренелых критиков

7 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «У меня очень плохое предчувствие»

Он уступил только такому гиганту стриминга, как «Ван-Пис».

Netflix снова попал точно в цель. Новый восьмисерийный хоррор-триллер «У меня очень плохое предчувствие» всего за неделю набрал 28 миллионов часов просмотров и сразу ворвался в топ платформы. Проект занял второе место, уступив только «Ван-Пису», и уже получил высокие оценки критиков.

Мрачная история, которая держит в напряжении

Сюжет разворачивается в течение одной недели перед свадьбой Рэйчел и Ники. Однако романтическая история быстро превращается в тревожный триллер, когда выясняется, что на семье девушки лежит проклятие.

Если Рэйчел не выйдет замуж за свою «родственную душу», ее ждет страшная смерть. Но если свадьба не состоится, проклятие перейдет на семью жениха. С самого начала сериал погружает зрителей в атмосферу тревоги и неизбежности.

Жуткие детали и необычные персонажи

Каждый эпизод наполнен тревожными символами. В доме семьи Ники — пугающая коллекция чучел собак, а Рэйчел рисует кровавые образы, словно предчувствуя свою судьбу.

Особое внимание зрителей привлекает загадочный персонаж по прозвищу Свидетель, которого сыграл Златко Бурич. Его мрачный черный юмор делает сериал еще более напряженным.

Новый хит от создателей хорроров

Создательницей проекта стала Хейли З. Бостон, ранее работавшая с Гильермо дель Торо.

Дополнительный интерес к сериалу вызывает участие братьев Даффер — создателей «Очень странных дел», выступивших исполнительными продюсерами. При этом проект может стать их последней работой для Netflix перед переходом к новому контракту.

Похоже, «У меня очень плохое предчувствие» уже стал одним из главных хорроров года. И судя по просмотрам, зрители готовы к еще более мрачным историям.

Фото: Кадр из сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Анастасия Луковникова
