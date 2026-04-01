Русский English
83 млн зрителей за 13 недель: 2 часть «Fallout» стала одной из самых успешных на Prime Video, а что известно по 3 сезону?

1 апреля 2026 13:00
Кадр из сериала «Фоллаут»

Уже есть новости, которые порадуют зрителей.

Сериалы редко удерживают внимание после первого успеха. Обычно цифры падают, интерес остывает, а продолжения живут на инерции, но со вторым сезоном «Fallout» произошло обратное.

Amazon сообщила, что за 13 недель после релиза в конце 2025 года второй сезон собрал 83 миллиона зрителей. При этом в статистику засчитывается даже частичный просмотр, и точные критерии компания не раскрывает, что уже стало привычной практикой стримингов.

Тем не менее результат остается показательным. Это один из самых сильных показателей среди продолжений на Prime Video, уступающий только второму сезону «Джека Ричера» с Аланом Ричсоном, который ранее задал планку для платформы.

На фоне выхода второго сезона заметно вырос интерес и к первому. В общей сложности хотя бы часть сериала посмотрели около 100 миллионов зрителей, что подтверждает устойчивый интерес к франшизе.

При этом во втором сезоне изменилась и модель релиза. Если первый вышел сразу целиком, то продолжение перешло на еженедельный формат, что позволило удерживать внимание аудитории дольше и поддерживать обсуждение.

Сериал уже продлен на третий сезон, и запуск производства запланирован на лето. Судя по динамике, история не просто удержалась — она только набирает ход.

Фото: Кадр из сериала «Фоллаут»
