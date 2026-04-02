8 серий за один день и продолжение без пауз: Netflix показал трейлер 2 сезона «Аватара» (видео)

2 апреля 2026 13:00
Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

В главных ролях — Дэниел Дэ Ким, Кен Люн и Пол Ли.

Netflix показал первый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» и сразу раскрыл дату возвращения сериала. Продолжение выйдет 25 июня 2026 года, и все восемь эпизодов станут доступны в один день.

Такой формат уже стал фирменным для платформы, позволяя смотреть историю без пауз.

Что покажут во втором сезоне

Сюжет продолжает историю Аанга — мальчика, владеющего четырьмя стихиями: воздухом, водой, землёй и огнём. Вместе с друзьями он пытается остановить Хозяина Огня и положить конец войне, которая длится уже 100 лет. Судя по трейлеру, масштаб истории заметно вырос: больше сражений, сложнее моральные выборы и ощутимо мрачнее тон.

Почему интерес к проекту только растёт

Первый сезон вышел в феврале 2024 года и стартовал сильнее, чем адаптация «Ван-Писа». Это быстро закрепило за сериалом статус одного из главных проектов Netflix в жанре приключенческого фэнтези. В главных ролях — Дэниел Дэ Ким, Кен Люн и Пол Ли, и их линии получат развитие в продолжении.

При этом авторы уже завершили съёмки третьего сезона, который станет финалом истории. Это означает, что у сериала есть чёткая структура и завершённая арка, без растягивания на неопределённое количество сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Только показали — и уже не оторваться: свежий трейлер «Властелинов вселенной» с Джаредом Лето разлетелся по Сети (видео) Только показали — и уже не оторваться: свежий трейлер «Властелинов вселенной» с Джаредом Лето разлетелся по Сети (видео) Читать дальше 2 апреля 2026
2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав 2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав Читать дальше 4 апреля 2026
Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Читать дальше 3 апреля 2026
Не «Игра престолов», но задумка хороша: эта новинка Netflix выйдет скоро и там есть свой «Вестерос» Не «Игра престолов», но задумка хороша: эта новинка Netflix выйдет скоро и там есть свой «Вестерос» Читать дальше 3 апреля 2026
Турецкий сериал «Далёкий город» получит 3 сезон: в Сети уже обсуждают даты, сюжет и уход главных героев Турецкий сериал «Далёкий город» получит 3 сезон: в Сети уже обсуждают даты, сюжет и уход главных героев Читать дальше 2 апреля 2026
83 млн зрителей за 13 недель: 2 часть «Fallout» стала одной из самых успешных на Prime Video, а что известно по 3 сезону? 83 млн зрителей за 13 недель: 2 часть «Fallout» стала одной из самых успешных на Prime Video, а что известно по 3 сезону? Читать дальше 1 апреля 2026
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Читать дальше 5 апреля 2026
У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» Читать дальше 5 апреля 2026
