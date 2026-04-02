8 серий за один день и продолжение без пауз: Netflix показал трейлер 2 сезона «Аватара» (видео)

Netflix показал первый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» и сразу раскрыл дату возвращения сериала. Продолжение выйдет 25 июня 2026 года, и все восемь эпизодов станут доступны в один день.

Такой формат уже стал фирменным для платформы, позволяя смотреть историю без пауз.

Что покажут во втором сезоне

Сюжет продолжает историю Аанга — мальчика, владеющего четырьмя стихиями: воздухом, водой, землёй и огнём. Вместе с друзьями он пытается остановить Хозяина Огня и положить конец войне, которая длится уже 100 лет. Судя по трейлеру, масштаб истории заметно вырос: больше сражений, сложнее моральные выборы и ощутимо мрачнее тон.

Почему интерес к проекту только растёт

Первый сезон вышел в феврале 2024 года и стартовал сильнее, чем адаптация «Ван-Писа». Это быстро закрепило за сериалом статус одного из главных проектов Netflix в жанре приключенческого фэнтези. В главных ролях — Дэниел Дэ Ким, Кен Люн и Пол Ли, и их линии получат развитие в продолжении.

При этом авторы уже завершили съёмки третьего сезона, который станет финалом истории. Это означает, что у сериала есть чёткая структура и завершённая арка, без растягивания на неопределённое количество сезонов.