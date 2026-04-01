Меню
Русский English
Отмена
Комбо «Метода» и «Территории», но на Netflix: эту новинку жду особенно — анонс впечатляет

1 апреля 2026 14:00
Кадр из фильма «Вершина»

Что ждать от стриминга в апреле. 

Netflix порадует поклонников разными новинками в апреле, в том числе триллером «Вершина». Если вы хотите захватывающую историю, но не готовы тратить много времени, то это отличный вариант. Чем-то триллер напоминает «Метод»: те же «кошки-мышки» с маньяком, а по атмосфере схож с «Территорией».

Главные роли исполнили Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон («Kingsman»). Режиссёром выступил Бальтасар Кормакур («Эверест»). «Вершина» выйдет на стриминге 24 апреля.

Саша (в исполнении Шарлиз Терон) после тяжёлой утраты уезжает в национальный парк Вандарр в Австралии. Она увлекается экстремальными видами спорта и рассчитывает, что природа поможет ей справиться с горем. Но за ней начинает следовать загадочный незнакомец (Тэрон Эджертон) и втягивает в смертельную игру в «кошки-мышки». Саше придётся перехитрить психопата, чтобы остаться в живых.

Фильм «Вершина» снимали в Новом Южном Уэльсе, в районе Голубых гор, поэтому декорации в кадре настоящие. Тэрон Эджертон и Шарлиз Терон работали на склонах, в пещерах и в лесах. Актриса рассказала, что съёмки стали для неё неожиданно сильным опытом и что по части экшена эта картина превзошла её предыдущую работу — «Бессмертную гвардию 2», вышедшую на Netflix в 2025 году. Она также отметила, что на площадке сломала палец на ноге, но все равно результат ее покорил.

«Боже, как я скучаю по ранним утрам в дикой природе, по щебету птиц и шелесту листьев, пока меня ищет серийный убийца», — говорила актриса.

Кадр из фильма «Вершина»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше