Комбо «Метода» и «Территории», но на Netflix: эту новинку жду особенно — анонс впечатляет

Netflix порадует поклонников разными новинками в апреле, в том числе триллером «Вершина». Если вы хотите захватывающую историю, но не готовы тратить много времени, то это отличный вариант. Чем-то триллер напоминает «Метод»: те же «кошки-мышки» с маньяком, а по атмосфере схож с «Территорией».

Главные роли исполнили Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон («Kingsman»). Режиссёром выступил Бальтасар Кормакур («Эверест»). «Вершина» выйдет на стриминге 24 апреля.

Саша (в исполнении Шарлиз Терон) после тяжёлой утраты уезжает в национальный парк Вандарр в Австралии. Она увлекается экстремальными видами спорта и рассчитывает, что природа поможет ей справиться с горем. Но за ней начинает следовать загадочный незнакомец (Тэрон Эджертон) и втягивает в смертельную игру в «кошки-мышки». Саше придётся перехитрить психопата, чтобы остаться в живых.

Фильм «Вершина» снимали в Новом Южном Уэльсе, в районе Голубых гор, поэтому декорации в кадре настоящие. Тэрон Эджертон и Шарлиз Терон работали на склонах, в пещерах и в лесах. Актриса рассказала, что съёмки стали для неё неожиданно сильным опытом и что по части экшена эта картина превзошла её предыдущую работу — «Бессмертную гвардию 2», вышедшую на Netflix в 2025 году. Она также отметила, что на площадке сломала палец на ноге, но все равно результат ее покорил.