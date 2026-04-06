3 исторических сериала с высоким рейтингом IMDb — №1 от создателя «Острых козырьков»

6 апреля 2026 19:30
Кадры из сериалов «Дом Гиннессов», «Воин», «Корона»

В прошлое заглянуть будет весьма интересно. 

Прошлое хранит события, которые не уступают вымыслам по драматизму. Исторические сериалы возвращают зрителя в эпохи интриг, войн и перемен. В подборке — три проекта, отмеченные зрителями на IMDb за правдоподобность и качество постановки.

«Дом Гиннессов» (2025 — …)

Дублин, 1868 год. Смерть Бенджамина Гиннесса, превратившего семейную пивоварню в бренд, становится толчком для политических и религиозных волнений. Внуки и дети — Артур, Эдвард, Энн и Бенджамин — сталкиваются с неожиданными условиями завещания. От их решений зависят судьба бизнеса и дальнейшее наследие фамилии.

Смотреть этот сериал точно стоит. Во-первых, он от создателя уже буквально культовых «Острых козырьков». Это великолепная семейная сага, где сплетаются история успеха с захватывающей борьбой за власть. Меня впечатлила мрачная атмосфера, прекрасные декорации и даже политические интриги.

Рейтинг IMDb — 7,5/10.

«Воин» (2019 — 2023)

Сан‑Франциско, конец XIX века. Молодой боец Ах Сам приезжает из Китая в поисках сестры и попадает в разгар войн между китайскими Тонгами. Его мастерство в боевых искусствах становится главным средством выживания. Сериал показывает жестокость уличных конфликтов, предательство и проявления расизма.

Если вы любите жестокие криминальные драмы с эстетикой боевых искусств, то проект точно вам понравится. В основу сериала положены заметки Брюса Ли, воплощенные его дочерью Шеннон Ли. Вас точно порадуют динамичные сцены боев и восхитит, как и меня, глубокий и многослойный сюжет.

Рейтинг IMDb — 8,4/10.

«Корона» (2016 — 2023)

После внезапной смерти короля Георга VI его дочь Елизавета занимает трон. Ей приходится брать на себя государственные обязанности в период больших политических и социальных перемен. Сериал показывает, как она ищет баланс между личной жизнью и долгом перед страной, формируя образ современной монархии.

Это один из самых обсуждаемых проектов последнего десятилетия, наделавший немало скандалов. Каждый сезлн менядся актерский состав, но все звезды сыграли просто великолепно. Через призму королевской семьи сериал рассказывает о важнейших событиях второй половины XX — начала XXI века: В этом проекте словно проживаешь большой пласт истории Англии в сочетании с личными драмами Виндзоров.

Рейтинг IMDb — 8,6/10.

Фото: Кадры из сериалов «Дом Гиннессов», «Воин», «Корона»
Камилла Булгакова
