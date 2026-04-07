3 детективных сериала, которые точно стоит смотреть в 2026 году: №3 — в духе «Настоящего детектива»

Иногда достаточно одного описания, чтобы понять — это будет хит. В ближайшее время выходит сразу несколько детективных проектов, которые выглядят особенно интригующе. Я выбрала три сериала, за которыми точно стоит следить.

«Паук-Нуар»

«Паук-Нуар» — пожалуй, самый необычный детектив в списке. Николас Кейдж возвращается к образу мрачного частного детектива-паука из Нью-Йорка 1930-х годов.

Сериал обещает атмосферу нуара, расследования и необычный формат — проект выйдет сразу в цветной и черно-белой версии. И честно, звучит как идеальный эксперимент для любителей нестандартных детективов.

«Мыс страха»

«Мыс страха» снова возвращается — теперь в формате сериала. История про бывшего заключённого, который мстит адвокату, получает новое прочтение и более глубокую драму.

Главную роль исполняет Хавьер Бардем, а компанию ему составили Эми Адамс и Патрик Уилсон. Уже один актёрский состав намекает, что напряжение будет на максимуме.

«Фонари»

«Фонари» — неожиданно приземлённый детектив во вселенной DC Studios. Вместо космических приключений зрителей ждёт расследование убийства в Небраске.

Создатели делают ставку на атмосферу в духе «Настоящего детектива», и именно это делает проект особенно интересным. Иногда лучший детектив — тот, где меньше спецэффектов и больше напряжения.