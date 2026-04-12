Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт

В таком случае они не навредят здоровью.

После Пасхи у многих остаются десятки вареных яиц. Кто-то доедает их всю неделю, а кто-то хранит еще дольше. Но врачи предупреждают: у этого продукта есть строгий срок хранения, превышать который не стоит.

Сколько хранятся вареные яйца

Врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик объяснила, что вареные яйца безопасны только в течение недели. При этом важно соблюдать правильные условия хранения.

«При правильном хранении в холодильнике сырые яйца обычно остаются пригодными несколько недель. А вот вареные яйца хранят меньше: их желательно съесть в течение недели», — рассказала специалист РИА Новости.

Если яйца пролежали дольше, лучше не рисковать. Врач советует ориентироваться на запах и внешний вид после разбивания — любые изменения могут говорить о том, что продукт испортился.

Где лучше хранить яйца

По словам Ольги Чистик, вареные яйца обязательно нужно держать в холодильнике. Но важно и место хранения. Дверца холодильника — не лучший вариант, так как температура там постоянно меняется.

Лучше хранить яйца ближе к задней стенке, где холоднее и стабильнее. Это поможет сохранить продукт свежим дольше и снизить риск размножения бактерий.

Можно ли мыть яйца заранее

Еще одна распространенная ошибка — мыть яйца заранее. Врач предупреждает, что этого делать не стоит.

«Мыть яйца заранее не нужно: если оболочка повреждена или яйца намокают и долго лежат, это может повысить риск, что микробы попадут внутрь», — пояснила Ольга Чистик.

Поэтому лучше мыть яйца непосредственно перед приготовлением, если это необходимо.

Особенно актуален этот совет перед Пасхой, когда яйца готовят заранее и хранят несколько дней. Простые правила помогут избежать проблем со здоровьем и спокойно наслаждаться праздничными блюдами.