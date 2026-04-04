Меню
Русский English
Отмена
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда

4 апреля 2026 10:00
Кажется, настоящее волшебство уже начинается.

HBO продолжает выстраивать вокруг нового «Гарри Поттера» полноценную медийную вселенную. Уже 5 апреля на платформе HBO Max выйдет документальный спецэпизод Finding Harry: The Craft Behind the Magic, посвященный созданию первого сезона.

Проект покажет, как студия переосмысляет знакомую историю — не только на уровне сценария, но и в деталях производства.

Спецвыпуск сосредоточен на закулисье. В центре — работа художников, дизайнеров, специалистов по спецэффектам и кастингу, которые фактически заново собирают визуальный мир Хогвартса. Отдельное внимание уделено поиску новых исполнителей главных ролей — процессу, который стал одним из самых обсуждаемых этапов подготовки.

В фильме появляются ключевые участники проекта: Джон Литгоу, Джанет МакТир и Паапа Эссиду, а закадровое повествование ведет Ник Фрост. Такой выбор голосов и лиц подчеркивает амбиции HBO, потому что сериал изначально строится как долгосрочный проект с сильной актерской базой.

Интерес к проекту подогревают и цифры. Главные роли исполняют юные актеры: Доминик МакЛафлин (12 лет), Арабелла Стэнтон (11 лет) и Аластейр Стоут (12 лет). По данным источников, каждый из них получил по 500 тысяч фунтов за первый сезон, что составляет около 60 тысяч за эпизод.

Документальный выпуск в этом контексте выглядит не дополнением, а частью стратегии. HBO показывает не только результат, но и процесс, заранее формируя доверие к новой версии истории. И это, пожалуй, главный сигнал: сериал будет не просто адаптацией, а попыткой заново выстроить знакомый мир с нуля.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше