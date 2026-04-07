Русский English
Устала от стрельбы и погони: нашла 3 детектива с необычными сюжетами — просто «проглотила» за пару вечеров: здесь и ирония, и драма

7 апреля 2026 17:00
Кадры из сериалов «Хэппи», «Путешественники», Методом проб и ошибок»

Идеально для просмотра после трудового дня.

Как и многие, я обожаю детективы. В них обычно есть харизматичный герой, интересный сюжет, но порой там бывает изобилие стрельбы и погони, которые захватывают большую часть экранного времени. Потому предлагаю вам немного другие детективы. В них, помимо интересных и необычных героев, есть увлекательный сюжет, юмор и фантастические элементы.

«Хэппи» (2017)

Итак, это проект в жанре детектива-комедии. В центре сюжета находится маленькая девочка Хейли. У нее богатое воображение и множество воображаемых друзей.

Перед Рождеством ее похищает маньяк, и единственным, кто может ей помочь, оказывается ее веселый воображаемый друг — голубой единорог по имени Хэппи. Чтобы спасти Хейли, Хэппи решает найти настоящего человека и останавливается на самом неподходящем кандидате: Нике Саксе. Ник — бывший полицейский, который опустился на дно и стал циничным наёмником, работающим на мафию.

В проекте всего 18 серий. Смотрятся быстро. Сразу скажу, пусть вас не смущает сюжет, местами, помимо комедии, здесь есть и триллер.

«Хэппи»

«Путешественники» (2016)

Этот сериал в жанре фантастического детектива рассказывает о группе людей из будущего, которые пытаются спасти мир от катастрофы. Они используют передовые технологии, чтобы переносить свои сознания в тела людей, живущих в наше время. Представьте, что вы внезапно стали совершенно другим человеком и должны скрывать свою истинную личность. Эти агенты ведут опасные миссии, чтобы изменить ход истории и предотвратить глобальные беды.

В этом сериале всего 3 сезона, сюжет цепляет. Фактически, в проекте можно найти все: и детектив, и юмор, и драму, и фантастику.

«Путешественники»

Методом проб и ошибок» (2017)

Этот комедийный детектив рассказывает, как в маленьком городке Южной Каролины, где жизнь течет спокойно, внезапно происходит громкое убийство.

Хозяйку одного из домов находят мертвой, и все улики указывают на ее рассеянного мужа — профессора Ларри Хендерсона. Местный прокурор видит в этом деле возможность для карьерного роста и начинает обвинять эксцентричного старика. На защиту Хендерсона приходит молодой юрист Джош Сигал, который впервые сталкивается с делом об убийстве и совершенно не готов к таким сложным испытаниям.

Проект «Методом проб и ошибок» получил положительные отзывы критиков и зрителей. 23 серии смотрятся на одном дыхании. Порой, кажется, что все доходит до абсурда. Но могу точно сказать, что посмотреть после рабочего дня стоит. Мозги отдохнут.

Методом проб и ошибок»
Фото: Кадры из сериалов «Хэппи», «Путешественники», Методом проб и ошибок»
Камилла Булгакова
