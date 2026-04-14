Меню
Русский English
Отмена
Сцены из новой «Легенды об Аанге» уже слили в Сеть: студия напрасно пыталась заблокировать утечку

14 апреля 2026 15:00
Кадр из мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» (2026)

Фанаты успели посмотреть эпизоды.

За полгода до официальной премьеры, намеченной на 9 октября 2026 года, в интернете появились два отрывка из полнометражного анимационного фильма «Аватар: Легенда об Аанге — Последний маг воздуха». Утечку организовал некто, заявивший, будто студия Nickelodeon по ошибке отправила ему на электронную почту всю ленту целиком.

Этот же пользователь в социальных сетях попытался шантажировать компанию Paramount: он угрожал устроить прямую трансляцию всего мультфильма, если руководство студии не выпустит трейлер в ближайшие дни.

Опубликованные фрагменты оперативно заблокировали, однако представители Paramount никак не высказались по факту утечки. Первый из роликов демонстрирует сцену исцеления и короткий диалог между персонажами, а второй воспроизводит забавный комедийный эпизод.

Официального подтверждения подлинности этих материалов пока не поступало, но несколько независимых аккаунтов уже заявили, что судя по всему, утекшее видео выглядит вполне реальным.

Согласно неподтверждённым слухам, данный слив едва ли был случайностью. Поговаривают, что на самом деле произошёл взлом систем Nickelodeon — такая версия кажется куда более правдоподобной.

Реакция поклонников вселенной «Аватара» оказалась неоднозначной. Часть фанатов обрадовалась возможности наконец увидеть хоть какие-то кадры из долгожданной «Легенды об Аанге».

Другие же выразили опасение, что утечка нанесёт ещё больший урон будущему франшизы — тем более что ранее было принято решение не выпускать этот мультфильм в кинотеатрах, а сразу разместить на стриминговом сервисе.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше