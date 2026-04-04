Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий»

Новый фильм Resident Evil, созданный Заком Креггером, прошел тестовые показы. Первые отзывы выглядят многообещающими.

Главным героем станет персонаж Остина Абрамса. Его называют «аватаром игрока», что позволяет погрузиться в атмосферу игры. Это соответствует намерениям Креггера, который стремился передать ощущения от игрового процесса, избегая пересказа известных сюжетов.

Фильм базируется на игре, которая относится к жанру survival horror. Главные герои сталкиваются с зомби, различными монстрами и мутантами, сражаясь за свои жизни. За возникновением этих существ стоит фармацевтическая корпорация Umbrella, которая занималась секретными разработками вирусов для создания биологического оружия, включая суперсолдат — Тиранов.

Полный сюжет неизвестен. Инсайдер Джордан Руими сообщил, что на днях прошел тестовый показ этого фильма. Продолжительность новой ленты составит 90 минут.

По словам журналиста, показ прошел успешно: зрителям фильм пришелся по вкусу. Руими отметил, что автору удалось создать жестокую картину, которая не оставляет зрителей равнодушными ни на мгновение. Он также добавил, что по уровню напряжения фильм сравнивают с «Безумным Максом: Дорога ярости».

Согласно информации от SlashFilm и World of Reel, фильм ориентируется на динамичное развитие событий и практически полностью отказывается от длинной экспозиции. Источники описывают его как компактный хоррор. Креггер сразу же вводит зрителя в действие, а повествование строится на цепочке напряженных сцен.

Премьера «Обители зла» запланирована на 18 сентября. Сюжет сосредоточен на одном главном герое, который отправляется в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад. Режиссёром картины выступил Зак Креггер, известный по популярному хоррору «Орудия». В главных ролях снялись Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).