Меню
Русский English
Отмена
4 апреля 2026 17:00
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий»

Что известно о новинке?

Новый фильм Resident Evil, созданный Заком Креггером, прошел тестовые показы. Первые отзывы выглядят многообещающими.

Главным героем станет персонаж Остина Абрамса. Его называют «аватаром игрока», что позволяет погрузиться в атмосферу игры. Это соответствует намерениям Креггера, который стремился передать ощущения от игрового процесса, избегая пересказа известных сюжетов.

Фильм базируется на игре, которая относится к жанру survival horror. Главные герои сталкиваются с зомби, различными монстрами и мутантами, сражаясь за свои жизни. За возникновением этих существ стоит фармацевтическая корпорация Umbrella, которая занималась секретными разработками вирусов для создания биологического оружия, включая суперсолдат — Тиранов.

Полный сюжет неизвестен. Инсайдер Джордан Руими сообщил, что на днях прошел тестовый показ этого фильма. Продолжительность новой ленты составит 90 минут.

По словам журналиста, показ прошел успешно: зрителям фильм пришелся по вкусу. Руими отметил, что автору удалось создать жестокую картину, которая не оставляет зрителей равнодушными ни на мгновение. Он также добавил, что по уровню напряжения фильм сравнивают с «Безумным Максом: Дорога ярости».

Согласно информации от SlashFilm и World of Reel, фильм ориентируется на динамичное развитие событий и практически полностью отказывается от длинной экспозиции. Источники описывают его как компактный хоррор. Креггер сразу же вводит зрителя в действие, а повествование строится на цепочке напряженных сцен.

Премьера «Обители зла» запланирована на 18 сентября. Сюжет сосредоточен на одном главном герое, который отправляется в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад. Режиссёром картины выступил Зак Креггер, известный по популярному хоррору «Орудия». В главных ролях снялись Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).

Фото: Кадр из фильма «Обитель зла»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше