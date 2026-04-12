Тот самый витаминный салат из советской столовки легко повторить и дома: у поваров была одна хитрость

Многие помнят тот самый салат из капусты из советских столовых — хрустящий, сочный и с идеальным кисло-сладким вкусом. Его подавали к котлетам, пюре и любым горячим блюдам. Но повторить этот результат дома получалось далеко не у всех. Оказалось, секрет советских поваров был очень простым.

Главный секрет — короткий нагрев

Обычный салат из капусты становился идеальным благодаря одному приему — овощи слегка прогревали на слабом огне. Всего две минуты меняли текстуру капусты.

Легкий нагрев делал волокна мягче, но сохранял фирменный хруст. Кроме того, капуста быстрее выделяла сок, а соль, сахар и уксус равномерно впитывались. Именно поэтому салат получался сочным и гармоничным по вкусу без долгого маринования.

Для приготовления понадобится:

капуста белокочанная — 600 г

морковь — 1 средняя

уксус 9% — 1,5 ст. л.

соль — 1 ч. л. без горки

сахар — 1 ст. л.

подсолнечное масло (лучше нерафинированное) — 1,5 ст. л.

укроп или другая зелень — по вкусу

Как приготовить тот самый салат

Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Смешайте овощи с солью и уксусом, затем переложите в кастрюлю и прогрейте на слабом огне около двух минут.

После этого снимите с плиты, добавьте сахар, масло и зелень. Перемешайте и отправьте салат в холодильник минимум на 30 минут. За это время вкус станет более насыщенным, а текстура — идеальной.

Как сделать салат еще вкуснее

Для дополнительной свежести можно добавить кисло-сладкое яблоко. Также стоит использовать ароматное подсолнечное масло — именно оно придает салату тот самый вкус из детства.

Любители пикантных оттенков могут добавить немного черного перца или кориандра, передает портал «Едим дома». Такие небольшие изменения сделают знакомый рецепт еще интереснее.