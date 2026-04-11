Финал без паузы: 5 сезон «Пацанов» стартовали сразу с 2-х серий — когда выйдут остальные 6 эпизодов, что там будет и где смотреть

«Пацаны» вернулись в последний раз. Пятый сезон стартовал 8 апреля на Amazon Prime Video, и сразу с двух серий. Финал истории, которую изначально не планировали растягивать, теперь обещает самый жёсткий виток.

Финал без права на ошибку

Сюжет подводит героев к точке невозврата. Команде Билли Бутчера предстоит остановить Хоумлендера, который стремится к бессмертию и окончательному контролю. Ставки повышены до предела и создатели прямо говорят, что ни один персонаж не находится в безопасности.

В главных ролях снова Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти и Дженсен Эклс. За проект по-прежнему отвечает Эрик Крипке, автор «Сверхъестественного». Критики уже оценили сезон высоко. Они отмечают, что сериал не потерял ни в жестокости, ни в чёрном юморе, ни в актёрской подаче.

График выхода серий

Эпизод Дата выхода 1 серия 8 апреля, вышла 2 серия 8 апреля, вышла 3 серия 15 апреля 4 серия 22 апреля 5 серия 29 апреля 6 серия 6 мая 7 серия 13 мая 8 серия 20 мая

Новые серии будут выходить раз в неделю, и финал назначен на 20 мая. Всего восемь эпизодов, каждый продолжительностью около 60 минут.

«Пацаны» всегда держались на балансе между сатирой и жестокостью. Финальный сезон, судя по первым сериям, явно не собирается смягчаться.