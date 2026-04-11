Киноафиша Новости 3 правила гигиены балерин, от которых передёргивает до мурашек: даже великая Плисецкая это терпела

3 правила гигиены балерин, от которых передёргивает до мурашек: даже великая Плисецкая это терпела

11 апреля 2026 11:00
Кадр из фильма-балета "Лебединое озеро". Режиссер Зоя Тулубьева. ЦСДФ. 1957 г. СССР

От этих привычек балерин невольно морщишься.

Балет с первого взгляда кажется воплощением лёгкости и красоты. На сцене танцовщицы двигаются почти невесомо, создавая ощущение идеального мира, однако за кулисами всё устроено иначе.

Там важны не внешняя эстетика, а выносливость, дисциплина и строгие правила, которые редко обсуждаются вслух. Даже такие легенды, как Майя Плисецкая, придерживались этих негласных норм.

Почему костюмы почти не стирают

Балетные костюмы требуют особого отношения. Одна профессиональная пачка может стоить от 1000 до 2000 долларов и создаётся вручную в течение нескольких дней. Частая стирка разрушает структуру ткани, поэтому после выступлений костюмы не стирают, а проветривают.

Иногда используют лёгкое отпаривание или специальные спреи, чтобы убрать запах. Такой уход позволяет сохранить форму и продлить срок службы костюма на месяцы, а иногда и на целый сезон. В условиях плотного графика это становится не прихотью, а необходимостью.

Почему балерины редко моют голову

Ещё одна особенность касается волос. Вопреки ожиданиям, их не моют перед каждым выходом на сцену. Слегка «несвежие» волосы лучше держат форму и позволяют собрать плотный пучок, который не распадается во время вращений и прыжков.

В среднем голову моют раз в 5–7 дней, а причёску фиксируют с помощью сетки, шпилек и лака. На создание такого пучка уходит до 20–30 минут, и от его надёжности напрямую зависит внешний вид на сцене.

Почему мозоли не лечат сразу

Балетная обувь создаёт серьёзную нагрузку на стопы. За один спектакль танцовщица может сделать до нескольких сотен движений на пуантах. Это приводит к появлению мозолей, ссадин и синяков, которые становятся частью профессии.

При этом мозоли не удаляют сразу. Они выполняют защитную функцию и снижают риск новых повреждений. Только в случае боли или воспаления принимаются меры. В противном случае они остаются как естественный барьер.

Балетный мир оказывается далёким от идеализированной картинки. За внешней лёгкостью скрывается строгая система, в которой важны привычки, выработанные годами. Именно они позволяют танцовщицам выдерживать нагрузки и сохранять ту самую грацию, которую зритель видит со стороны.

Фото: Legion-Media
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
