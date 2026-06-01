«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: был одинок, ставил ставки, спал на газетах и жил без кровати - трагичная судьба Раднэра Муратова

1 июня 2026 10:00
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Что стало с исполнителем одной из самых народных ролей советского кино?

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи» — фраза, которая давно живёт отдельной жизнью. Её цитируют в мемах, повторяют в разговоре, а молодёжь нередко даже не знает, откуда она взялась.

Но те, кто помнит «Джентльменов удачи», наверняка вспомнят и её автора — Василия Алибабаевича. Того самого простоватого, но обаятельного жулика, сыгранного Раднэром Муратовым. А вот как сложилась его судьба после этой роли — знают немногие.

Имя, рождённое из лозунга

Муратов родился в Ленинграде в 1928 году. Его имя — не случайное, а настоящая идеологическая аббревиатура: Раднэр — «радуйся новой эре». Братьев звали не менее вычурно — Лир («Ленин и революция»), Родэс («родился в эпоху социализма») и просто Валерий — когда родители, видимо, устали придумывать лозунги.

Сам Раднэр хотел стать лётчиком, но судьба свернула на съёмочную площадку. Он окончил ВГИК, учился у Михаила Ромма и сыграл более чем в восьмидесяти фильмах.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Главная роль и вечная тень

Он появлялся в «Балладе о солдате», «Не может быть!», «12 стульях», «Афоне», но зрители запомнили только одно лицо — Василия Алибабаевича. Его образ — добродушный жулик с глазами ребёнка — стал народным. И, как это часто бывает, роль-тень заслонила всё остальное.

Ставки, одиночество и закат

Личная жизнь Муратова не сложилась. Первая любовь — актриса Изольда Извицкая — ушла к другому. Вторая жена, актриса Елена Довлатбекова, не выдержала его страсти к скачкам: он проигрывал всё — деньги, вещи, мебель, пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

К концу жизни в его квартире почти не осталось вещей — всё было продано. Он спал на расстеленных газетах и, по словам знакомых, всё ещё верил, что ему позвонят со съёмок.К восьмидесятым ролей стало меньше, а жизнь тихо сжималась, как старый реквизит.

Муратов ушёл в 2004 году — один, но не забытый. Его фраза пережила эпохи и стала частью языка. Ведь у советского кино есть свои бессмертные строки, и среди них навсегда останется его простое, человеческое: «Ты туда не ходи. Ты сюда ходи».

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
