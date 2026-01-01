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Театры, выставочные пространства и концертные площадки в Алматы
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Театры
Дворец Республики
г. Алматы, пр. Достык 56
Абая
16 сентября
David Garrett в Алматы
18 сентября
Большой тур команды «Астана»
26 октября
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
Almaty Arena
Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
3 ноября
Валерий Меладзе
Almaty Central Stand up Club
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра 71
Алмалы
Абая
Bla Bla Bar Almaty
г. Алматы, ул. Сатпаева 1А
Абая
Motor Club Almaty
г. Алматы, пр. Назарбаева 50
Жибек Жолы
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
Алмалы
Абая
Государственный кукольный театр
г. Алматы, ул. Пушкина 63
Жибек Жолы
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии
г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
Алмалы
Первомайские пруды (Park Live Almaty)
Первомайская промзона 11Б
Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии
ул. Богенбай батыра 158
Республиканский немецкий драматический театр
ул. Папанина 70/1
Студенческий театр Concordia
ул. Богенбай батыра 151
ТЮЗ им. Г. Мусрепова
г. Алматы, пр. Абылай хана 38
Райымбек батыра
Жибек Жолы
Театр «Жас Сахна»
г. Алматы, пр. Абая 117
Алатау
Театр драмы им. М. Лермонтова
г. Алматы, пр. Абая 43
Абая
Алмалы
Тотальный театр
г. Алматы, ул. Шевченко 114
Байконур
Ala Space
ул. Курмангалиева, 32, 3 этаж
Almaty Theatre
пр. Аль-Фараби 30
ArtKöshe
ул. Маркова 44, 5 этаж
Everjazz
г. Алматы, ул. Гоголя 40Б
Жибек Жолы
Harat’s Pub
г. Алматы, ул. Бухар-Жырау бульвар 26/1
Театр имени Мухтара Ауэзова
Playback-театр «Т.Р.И.»
Центр «Инсайт», Гоголя 201
Queen Mountain Resort
ул. Керей-Жанибек хандар, уч. 375/1
Банкетный зал «Bi kumis»
пр. Дулати 55/2
Дворец Спорта и культуры им. Балуана Шолака
г. Алматы, пр. Абая 44
Байконур
Театр имени Мухтара Ауэзова
Дворец Школьников
г. Алматы, пр. Достык 124
Абая
Дом Культуры
г. Алматы, пр. Назарбаева 119
Алмалы
Жибек Жолы
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы
г. Алматы, пр. Абылай хана 83
Жибек Жолы
Алмалы
Клуб «Жесть»
ул. Розыбакиева 234
Культурное пространство «ТеатРон»
г. Алматы, ул. Прокофьева 144
Сайран
Мастерская Ильи Бобкова
г. Алматы, пр. Достык 110
Абая
Музкафе
г. Алматы, пр. Абая 117
Алатау
Отель The Ritz-Carlton Almaty
пр. Аль Фараби 77/7
Пространство «Трансформа»
ул. Маркова 44, 1 этаж
Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Алматы, ул. Шаляпина, 22
Сары-Арка
Творческое пространство «Неквартира»
ул. Текстильная 14
Театр Ермашова
ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
Театр-студия «Оркен»
ул. Абдуллиных 38
Центральный Стадион
г. Алматы, пр. Абая 48
Байконур
Театр имени Мухтара Ауэзова
Тип
Open air
Академические театры
Бары
Для детей
Камерные театры
Клубы
Концертные площадки
Лектории
Рестораны
Стадионы
Стендап клубы
Театры
Метро
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Алмалы
Байконур
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Сайран
Сары-Арка
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