ArtKöshe — независимый театральный центр в Алматы, объединяющий современное искусство, экспериментальные постановки и свободный творческий поиск. Площадка известна камерной атмосферой, близким контактом зрителя с актёрами и смелым репертуаром, который включает драму, перформансы, читки и авторские проекты молодых режиссёров. Здесь часто проходят творческие встречи, лекции и культурные мероприятия.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Байконыр», пешком 20 минут.

Парковка

Небольшая уличная парковка вдоль улицы Маркова; рекомендуется приезжать заранее в вечерние часы.